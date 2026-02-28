"Em van ocupar el pis i ara l'utilitzen com a magatzem per al material del top manta a Roses"
El rosinc Ricardo Moraes va vendre l’empresa i va comprar l’habitatge per garantir la seva jubilació, però ara ha perdut els ingressos
Denuncia la facilitat amb què els ocupes s’empadronen: "Per què l’Ajuntament no es posa en contacte amb els propietaris?"
Sònia Fuentes
Ricardo Moraes, president de l’associació de comerciants i veïns de Santa Margarida, a Roses, denuncia el sistema d’empadronament i l’ús il·legal dels pisos ocupats a la zona. Després de comprar un habitatge amb l’objectiu de garantir-se uns ingressos per a la jubilació, aquest va ser ocupat al cap de només tres dies. Segons explica, actualment el pis s’utilitza com a magatzem de material vinculat al top manta.
En els darrers mesos, alguns veïns i comerciants han expressat inquietud per l’augment de les ocupacions a la zona. Com a president de l’associació de comerciants i de la de veïns de la urbanització, quin diagnòstic feu de la situació actual a Santa Margarida?
Hi ha preocupació real a Santa Margarida. A vegades sembla que no passa res, perquè hi ha molts pisos buits, però hi ha moltes ocupacions que no es coneixen. No totes s’arriben a saber, però quan parles amb la gent, veus que és una inquietud general.
Un dels punts que més critiqueu és el sistema d’empadronament. Podeu explicar per què considereu que és un problema i quines conseqüències té per als propietaris?
Sobretot la facilitat amb què es poden empadronar les persones que ocupen pisos. Jo tenia una immobiliària i fa poc, quan encara gestionava el pis d’un client, vaig anar a l’Ajuntament de Roses i just hi havia una família que estava demanant el certificat d’empadronament i estaven esperant que vingués la policia perquè ho certifiqués. Ho vam poder aturar. I el que no entenem és per què no s’avisa el propietari. L’Ajuntament té les dades i podria avisar. Hi ha gent amb segones residències que no se n’assabenta fins que arriba a l’estiu i es troba el pis ocupat.
Quines mesures demaneu?
Legalment, s’ha d’empadronar la gent, això ho entenc, però la percepció que queda és que gairebé qualsevol pot empadronar-se si diu que viu en una adreça. Per exemple, a Figueres, també hi ha ocupacions, no dic que no, però veig que el tema està més controlat. Aquí sembla més lax, i això genera inquietud entre els propietaris. El que no s’entén és per què, si hi ha dubtes, no es revisen més els casos o no es comunica al propietari quan hi ha una situació irregular. Demanem que l’empadronament estigui més vigilat i s’està posant mà dura al tema de les ocupacions. No sé exactament quin sistema fan servir en tots els casos, però la sensació és que no és tan fàcil empadronar-se com aquí.
Heu viscut aquesta situació personalment. Com va ser?
Nosaltres vam vendre el negoci immobiliari que teníem aquí a Santa Margarida i vam comprar dos apartaments units com a inversió per al futur, per tenir una entrada de cara a la jubilació. Al cap de tres dies estaven ocupats. És molt dur. Et canvia els plans. Ara hauré de tornar a treballar perquè no puc comptar amb aquests ingressos.
Quina impotència.
Pel que hem vist, perquè vivim al davant, estan llogant habitacions a altres persones. També s’utilitza com a magatzem per al material del top manta, perquè és a prop del passeig. Hi ha molt moviment d’entrades i sortides. Nosaltres vivim a prop i ho veiem cada dia. És molt frustrant veure com el teu pis es converteix en un negoci per a altres. Moltes vegades, quan entren en un pis, no són ocupacions improvisades, sinó que saben quan un pis està buit, sobretot quan hi ha un cartell que el pis està en venda. I sobretot en zones de segones residències. Per tenir les claus d’un pis ocupat paguen diners i després hi ha qui intenta negociar diners per marxar. És un negoci.
Heu denunciat aquesta situació? Com ha estat el procés judicial?
Sí que ho hem denunciat, i és lent. Hi ha hagut ajornaments, judicis i encara poden apel·lar. Mentrestant, ells continuen dins. És una sensació d’impotència molt gran. Santa Margarida és una zona amb molts pisos buits a l’hivern. Això facilita les coses. Hi ha edificis on es poden rebentar portes i no passa res durant dies. Saben com funciona la llei. És un sistema que, d’alguna manera, els afavoreix.
Més enllà de l’ocupació, també parleu d’una sensació d’inseguretat. Què està passant al barri?
Hi ha robatoris i intents de robatori. Falta presència policial. Si no hi ha control, la gent que vol delinquir ho veu fàcil. Santa Margarida és vulnerable.
Quina relació té això amb el model turístic de Roses?
Molta. Si volem un turisme de qualitat, hem de cuidar la imatge. El top manta perjudica el comerç legal i condiciona el tipus de visitant. Si una família ve per primera vegada i veu això, potser no torna. Tenim un tipus de turisme que ve aquí atret pel top manta. No fa excursions per conèixer diferents llocs del territori, sinó que es queda aquí i té una llista dels articles que vol comprar per a tota la família.
Quines mesures considereu prioritàries?
Més presència policial, més control de l’empadronament i actuacions contra el top manta. I, sobretot, que hi hagi una clara voluntat política. Ens preocupa molt la mobilitat i la inseguretat en general que vivim a Santa Margarida.
Quins són els pròxims passos de l’associació?
Portarem aquests temes al ple municipal i volem tenir reunions amb els regidors. També volem que els partits presentin propostes concretes abans de les eleccions.
