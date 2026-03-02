Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

URBANISME

L'Escala desencalla l'avantprojecte per urbanitzar el Riuet i abordar el problema de les inundacions

La urbanització, construïda a finals dels anys setanta, arrossega des de fa dècades mancances d’urbanització, com carrers sense asfaltar o la manca de voreres, d’enllumenat i de clavegueram.

El Riuet té un problema crònic d'inundacions, ja que es troba per sota de nivell de mar i en episodis de llevant i pluges intenses la zona queda negada.

El Riuet té un problema crònic d'inundacions, ja que es troba per sota de nivell de mar i en episodis de llevant i pluges intenses la zona queda negada. / Canal 10

Redacció

Redacció

L'Escala

L'Ajuntament de l'Escala ha iniciat els tràmits per avançar cap a la urbanització del Riuet, un dels principals reptes urbanístics del municipi per als pròxims anys. El primer pas ha estat l'aprovació de l'adjudicació per la redacció de l'avantprojecte per una partida de 20.000 euros, que ha de definir les línies del futur pla d'urbanització. El procés es pot allargar més de dos anys, segons informa la televisió municipal escalenca Canal 10.

Un dels eixos centrals del projecte serà resoldre el problema endèmic d'aigua que afecta la zona. La urbanització del Riuet es troba per sota del nivell del mar i, en episodis de llevant i de pluges intenses, s'hi produeixen inundacions, una qüestió que el consistori considera el repte més important de la intervenció.

Paral·lelament, l'Ajuntament prepara diverses reunions amb els veïns del sector per tractar les diferents problemàtiques i recollir aportacions amb l'objectiu d'aconseguir una redacció més acurada. El consistori, però, adverteix que el procés serà llarg.

Mancances d’urbanització

La urbanització del Riuet arrossega des de fa dècades mancances d’urbanització, com carrers sense acabar (en alguns punts, encara de terra), o la manca de voreres, d’enllumenat i de clavegueram, a més de problemes d’inundacions. Davant d’aquesta situació, l’Ajuntament l’ha situat com una de les actuacions prioritàries en la planificació municipal d’urbanitzacions.

Pla mitjà d'un carrer sense asfaltar i degradat a la urbanització el Riuet de Sant Martí d'Empúries aquest diumenge 27 de juny de 2021. (Horitzontal)

Un carrer sense asfaltar i degradat a la urbanització el Riuet de Sant Martí d'Empúries, el 2021. / ACN

En concret, la priorització municipal del Riuet queda especificada en el Pla Director d’Urbanitzacions aprovat en el ple municipal del febrer de 2019, un document que divideix el municipi en 70 sectors perquè cada àmbit es pugui executar "de forma autònoma i coherent". D’acord amb aquesta planificació, el Riuet apareix com la intervenció més urgent (sector 1), per davant d’altres zones.

Cal recordar que al llarg dels anys, els veïns s’han mobilitzat per reclamar millores i desencallar el procés d'urbanització del Riuet.

La urbanització del Riuet es va construir a finals dels anys setanta en terrenys inundables situats entre el turó de Sant Martí d'Empúries i la desembocadura del Riuet. La zona, tradicionalment, estava ocupada per aiguamolls i dunes.

TEMES

