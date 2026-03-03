Confinen un edifici de Figueres per un incendi en una cafeteria
No s'han hagut de lamentar ferits i els Bombers han enviat quatre dotacions
Un incendi en un cafeteria de Figueres ha obligat a confinar un edifici del municipi aquest dimarts al matí.
El foc s’ha declarat cap a dos quarts de deu als baixos d’un bloc de sis plantes, on hi ha el forn. Els Bombers hi han desplaçat quatre dotacions i han demanat el confinament preventiu dels pisos superiors.
En arribar, han comprovat que l’origen de l’incident era un rentaplats que s’havia encès, però que els mateixos treballadors ja havien apagat i que tampoc no hi havia fum. A partir d’aquí, els efectius han iniciat la revisió del local. No s’han hagut de lamentar ferits: a l’interior hi havia dos treballadors i dos clients.
Un cop finalitzin la inspecció i confirmin que tot és segur, els Bombers revisaran també l’edifici i, posteriorment, es procedirà al desconfinament dels veïns del bloc, segons han indicat fonts del cos d’emergències.
La Guàrdia Urbana de Figueres ha tallat l’accés al carrer mentre duren les tasques dels serveis d’emergències. A lloc també hi ha el SEM.
