Desmantellen un cultiu de marihuana de 266 plantes en un pis de Figueres i detenen un sospitós
La plantació cupava el menjador i dues habitacions i estava connectada amb una doble escomesa directament a la xarxa elèctrica
Els Mossos d’Esquadra han detingut a Figueres un home de 28 anys, amb antecedents, com a presumpte autor d’un delicte contra la salut pública i d’un altre de defraudació de fluid elèctric, després de localitzar una plantació interior de marihuana en un pis.
L’entrada al domicili es va fer el matí del 26 de febrer, cap a les set del matí, amb agents de la Unitat d’Investigació de Figueres i l’ARRO, amb el suport de la Guàrdia Urbana de Figueres. A l’interior hi van trobar una plantació de 266 plantes repartida entre el menjador i dues habitacions.
Els Mossos també van constatar que el subministrament elèctric estava manipulat: la llum estava “punxada” amb “doble escomesa connectada directament a la xarxa elèctrica”, i al pis hi havia material de cultiu interior, com 17 plafons LED amb transformadors, ventiladors, extractors, equips d’aire condicionat i filtres de carboni.
En el moment del registre no hi havia ningú al domicili. La detenció es va produir l’endemà, el 27 de febrer a dos quarts de dotze de la nit també a Figueres, segons informa la policia.
Subscriu-te per seguir llegint
- Alerta: No compris aquestes llaunes de tonyina, poden contenir mercuri
- Apareix viu a Susqueda l’home de 27 anys desaparegut al Far des de fa una setmana
- Catalunya dona per perduda la lluita contra algunes espècies invasores
- «És inviable que nenes de quatre anys entrenin fins a les vuit del vespre i a l'exterior»
- Quan la nit es tenyeix de vermell: els fanals canvien per protegir salut i natura
- Rubau Speedster: el cotxe nascut a l’Empordà que es va presentar davant Fernando Alonso
- Topada espectacular a l’AP-7: dos vehicles bolcats provoquen cues de fins a 3 quilòmetres a Girona
- Quinze preguntes que han de superar aspirants a funcionari a l'Ajuntament de Girona