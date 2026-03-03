Detecten 17 fraus elèctrics en un nou operatiu al barri del Culubret de Figueres
S’han inspeccionat 50 habitatges que sobrecarregaven la xarxa i agreujaven els talls de llum
Nou dispositiu policial conjunt aquest matí al barri del Culubret de Figueres contra el frau en el subministrament elèctric. Agents de la Guàrdia Urbana i dels Mossos d’Esquadra, juntament amb tècnics d’Endesa, han desplegat un operatiu aquest dimarts al matí al carrer Major i als vials de l’entorn del barri, al sector Oest de la ciutat.
Segons el balanç de l'operatiu, s’han inspeccionat 50 habitatges i s’hi han detectat 17 connexions il·legals, que s’han desconnectat de la xarxa, segons l'ajuntament.
L’objectiu d’aquestes actuacions és reduir la sobrecàrrega que generen aquestes connexions irregulars a la línia elèctrica i que estaria al darrere dels talls de llum diari.
Els controls per detectar “llum punxada” són habituals al Culubret.
