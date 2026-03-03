Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Detecten 17 fraus elèctrics en un nou operatiu al barri de Sant Joan de Figueres

S’han inspeccionat 50 habitatges que sobrecarregaven la xarxa i agreujaven els talls de llum

Un moment del dispositiu policial al barri del Culubret de Figueres.

Un moment del dispositiu policial al barri del Culubret de Figueres. / ajuntament de Figueres

Eva Batlle

Eva Batlle

Figueres

Nou dispositiu policial conjunt aquest matí al barri de Sant Joan de Figueres contra el frau en el subministrament elèctric. Agents de la Guàrdia Urbana i dels Mossos d’Esquadra, juntament amb tècnics d’Endesa, han desplegat un operatiu aquest dimarts al matí als carrers Avinyonet, Mundi, Salut i als vials de l’entorn del barri, al sector Oest de la ciutat.

Segons el balanç de l'operatiu, s’han inspeccionat 50 habitatges i s’hi han detectat 17 connexions il·legals, que s’han desconnectat de la xarxa, segons l'ajuntament.

L’objectiu d’aquestes actuacions és reduir la sobrecàrrega que generen aquestes connexions irregulars a la línia elèctrica i que estaria al darrere dels talls de llum diari.

Els controls per detectar “llum punxada” són habituals en aquest barri i al del Culubret.

