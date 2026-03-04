Setmana Santa 2026
L'Escala suspèn la representació del Via Crucis a un mes de Setmana Santa
L'entitat organitzadora, El Rosetó, ha pres la decisió a causa de les baixes d'última hora i del poc marge de temps per als assajos
El Via Crucis de l'Escala del 2026 ha quedat anul·lat després que la junta de l'Associació del Rosetó, entitat organitzadora de l'acte, hagi optat per suspendre'l a causa de les baixes d'última hora i del poc marge de temps per als assajos. D'aquesta manera, l'entitat es pren un any de pausa per preparar amb més solidesa la pròxima edició, prevista per al 2027, segons ha avançat la televisió municipal escalenca Canal 10.
Després de setmanes marcades per la incertesa i les dificultats, l’organització ha decidit aturar l’edició d’enguany, tot i l’esforç i la implicació d’actors i directors. En aquest sentit, l’Associació del Rosetó havia aconseguit trobar dos candidats per interpretar Jesús i havia anat substituint diverses baixes per motius de salut en personatges com Judes, els sanedrins o alguns romans. Però la cadena de canvis, massa llarga i amb un marge de temps molt reduït, ha fet impossible garantir una representació amb les condicions adequades, quan queda una mica menys d'un mes per Divendres Sant.
Des del Rosetó han volgut agrair el suport rebut de persones, empreses i de l’Ajuntament de l'Escala, que els han acompanyat i donat un cop de mà en tot moment. I ara l’objectiu és clar: recuperar forces i tornar amb empenta per fer "ressuscitar" l’edició del 2027.
