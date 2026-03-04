Un incendi en un pis de Figueres obliga a confinar veïns i deixa tres afectats
Ha cremat la cuina i els afectats han de passar la nit reallotjats
Santi Coll
Aquest dimarts, cap a les sis de la tarda, s'ha declarat un incendi en una cuina del tercer pis del número 19 del carrer González de Soto, a la cantonada amb el carrer Santa Llogaia de Figueres. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçats efectius dels Bombers, la Guàrdia Urbana i el SEM. Els ocupants del pis afectat han estat desallotjats i la resta de veïns s'han quedat confinats a casa seva mentre els efectius d'emergències treballaven per a controlar la situació. Tres persones han resultat afectades per inhalació de fum.
Dos dels camions dels Bombers han hagut de fer diverses maniobres per accedir al lloc dels fets, a causa de l'estretor de la cruïlla del carrer Pere III amb González de Soto per la presència de vehicles aparcats. La Guàrdia Urbana ha hagut de regular el trànsit a tot el sector, en una hora punta que ha provocat algunes retencions en els vials adjacents, com els carrers Ramon Muntaner, Sant Pau i Pere III,
Els habitants del pis passaran la nit reallotjats en un altre lloc, segons ha informat l'Ajuntament de Figueres.
Subscriu-te per seguir llegint
- Retornats de França a Portbou
- Alerta: No compris aquestes llaunes de tonyina, poden contenir mercuri
- La pista de l’aeroport de Girona queda inoperativa mitja hora per una avaria en un jet privat
- Catalunya dona per perduda la lluita contra algunes espècies invasores
- Apareix viu a Susqueda l’home de 27 anys desaparegut al Far des de fa una setmana
- De fregar el 9 a Batxillerat a escollir una FP
- Caos en el servei d'alta velocitat Girona-Barcelona
- Nova condemna per al professor de bateria de Quart a qui ja havien imposat 26 anys i mig de presó per abusar d'alumnes