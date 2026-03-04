Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Concert Bell-lloc-AlzinesExcés medicacióBar BanyolesFinal SixTrump EspanyaPremi 3 març
instagramlinkedin

NATURA

Vídeo | Segueix en directe l'època de cria d'una parella de cigonyes dels Aiguamolls de l'Empordà

Aquestes aus van ser les protagonistes de la primera reintroducció exitosa de fauna desapareguda a la comarca

La retransmissió és accessible a través del canal de Twitch del Parc i de YouTube

.

.

Redacció

Redacció

Castelló d'Empúries

El parc dels Aiguamolls de l'Empordà està retransmetent en directe l'època de cria d'una parella de cigonyes, tal com va fer l'any passat. Enguany s'ha instal·lat una nova càmera d’alta resolució per millorar el seguiment d'aquestes aus, i des del 26 de febrer ja es pot observar el niu les 24 hores del dia.

Aquesta és una manera d'acostar la natura a les persones, ja que tothom pot seguir de ben a prop el dia a dia i descobrir com evoluciona la temporada de cria. La retransmissió és accessible a través del canal de Twitch del Parc i de YouTube.

Notícies relacionades

Les cigonyes són les aus més emblemàtiques del parc natural dels Aiguamolls de l'Empordà u van ser les protagonistes de la primera reintroducció exitosa de fauna desapareguda a la comarca d'ençà de la protecció oficial d'aquesta important zona humida de la Mediterrània.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents