NATURA
Vídeo | Segueix en directe l'època de cria d'una parella de cigonyes dels Aiguamolls de l'Empordà
Aquestes aus van ser les protagonistes de la primera reintroducció exitosa de fauna desapareguda a la comarca
La retransmissió és accessible a través del canal de Twitch del Parc i de YouTube
El parc dels Aiguamolls de l'Empordà està retransmetent en directe l'època de cria d'una parella de cigonyes, tal com va fer l'any passat. Enguany s'ha instal·lat una nova càmera d’alta resolució per millorar el seguiment d'aquestes aus, i des del 26 de febrer ja es pot observar el niu les 24 hores del dia.
Aquesta és una manera d'acostar la natura a les persones, ja que tothom pot seguir de ben a prop el dia a dia i descobrir com evoluciona la temporada de cria. La retransmissió és accessible a través del canal de Twitch del Parc i de YouTube.
Les cigonyes són les aus més emblemàtiques del parc natural dels Aiguamolls de l'Empordà u van ser les protagonistes de la primera reintroducció exitosa de fauna desapareguda a la comarca d'ençà de la protecció oficial d'aquesta important zona humida de la Mediterrània.
