Una escultura dels pescadors "esquenapelats" recupera la memòria marinera de l'Escala

La peça dels artistes Josep Maria Vilaplana i Esther Tenedor se situarà al giratori de la Platja

Una imatge virtual de la peça. / Ajuntament de l'Escala

Redacció

L'Escala

Una escultura en homenatge als esquenapelats dels artistes Josep Maria Viaplana Nogué (Arbúcies) i Esther Tenedor Solsona (Caldes de Montbui) se situarà a la Platja de l'Escala.

Ha estat el projecte guanyador del concurs que es va convocar per tal de decidir quina figura es col·locaria al centre del giratori que hi ha a la zona. Es van rebre un total de 27 propostes. 

La sorra de La Platja va fer la funció de port durant molts anys i els pescadors havien de posar les seves barques a l’aigua cada dia empenyent-les amb l’esquena. D’aquí prové el sobrenom d’esquenapelats que es dona als escalencs.

En aquest sentit, la proposta de Viaplana i Tenedor, en què es reconeixen clarament les figures de diversos pescadors empenyent una barca, vol ser “un homenatge a la memòria marinera de l’Escala i, en especial, al gest col·lectiu dels antics pescadors que, abans de la construcció del port, empenyien les barques amb el mateix cos per varar-les i tornar-les a la mar”.

L’alcalde de l’Escala, Josep Bofill, considera que el projecte guanyador suposa “un homenatge absolutament necessari del conjunt de l’Escala a totes les persones que s’han dedicat i es dediquen a la pesca i a la funció de port que havia tingut aquest espai, amb una importància clau per al naixement i el creixement de la població”.

“El projecte parteix d’aquest gest físic, dur i compartit, per transformar-lo en una imatge escultòrica contemporània, capaç de dialogar amb l’espai públic i amb la identitat històrica del municipi" i "l'obra representa un moment de tensió i cooperació, on la força individual només té sentit quan esdevé col·lectiva”, explica el projecte que es va presentar a concurs, el qual afegeix: “El projecte Esquenapelats recupera aquest moment fundacional i el trasllada al present mitjançant una lectura contemporània. Les figures humanes, construïdes a partir de petites peces metàl·liques unides entre si, evoquen la idea que la força real neix de la suma d’elements individuals”.

La memòria marinera

“La pell escultòrica de les figures està formada per femelles d’acer inoxidable, petites peces industrials unides una a una mitjançant soldadura. Aquest sistema constructiu genera una textura orgànica i canviant, que reacciona de manera diferent segons la incidència de la llum natural i artificial. Cada peça individual és insignificant per si sola, però en conjunt construeix una estructura sòlida i expressiva, reforçant el concepte de comunitat”, remarquen els artistes.

El projecte Esquenapelats persegueix una sèrie d’objectius clars, alineats amb els valors patrimonials, socials i urbans de l’espai públic:

• Objectiu patrimonial: posar en valor la memòria marinera de l’Escala,

recuperant un gest històric essencial en la construcció de la identitat local.

• Objectiu social: reivindicar l’esforç col·lectiu, la cooperació i el treball compartit com a valors fonamentals de la comunitat.

• Objectiu urbà: crear un element escultòric integrat al giratori del passeig marítim que reforci el caràcter singular de l’espai i millori la seva qualitat visual.

• Objectiu simbòlic: transformar un gest quotidià del passat en una icona contemporània, recognoscible i accessible per a residents i visitants.

• Objectiu cultural: generar un punt de referència artístic que contribueixi a la difusió del patrimoni immaterial i a la lectura cultural del front marítim.

