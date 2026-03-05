Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Territori dona el tret de sortida al procés pel crear el Parc Natural de l'Albera

El Departament preveu iniciar properament la consulta prèvia

La trobada entre els alcaldes de la zona de l'Albera i la junta rectora

La trobada entre els alcaldes de la zona de l'Albera i la junta rectora / ACN

ACN

ACN

El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha donat el tret de sortida al procés de creació del futur Parc Natural de l'Albera. En una trobada amb els alcaldes de la zona i els membres de la Junta Rectora, el director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural, Marc Vilahur, ha anunciat aquest dimarts que preveuen que d'aquí a unes setmanes arranqui el procés de consulta prèvia, el primer tràmit obligatori per poder fer realitat el parc. La consulta es farà a través del portal de participació de la Generalitat i es completarà amb reunions informatives al territori.

El procés continuarà, després, amb diverses sessions participatives al territori, la fase de participació ciutadana i una darrera fase d’informació pública i d’audiència als ens locals i a les persones interessades, que culminarà amb l’aprovació del Decret de creació del Parc i l’aprovació del seu Pla de Protecció. "Igual que estem fent amb el nou Parc Natural de les Muntanyes de Prades, Poblet i la Serra de la Llena, en aquest cas també impulsarem de forma paral·lela la creació del Parc i l’aprovació del seu pla de protecció per agilitzar processos i disposar des del mateix naixement de l’espai natural protegit del seu corresponent instrument d’ordenació i gestió”, remarca Vilahur.

En aquest sentit, afirma que la creació d'aquest parc natural és una "reivindicació unànime del territori" i recorda que en el seu dia un total 19 ajuntaments van tirar endavant mocions per impulsar-lo.

La declaració com a parc natural establirà un règim específic de protecció ordenació i gestió de l’àmbit territorial de l'Albera, encara sense delimitació definitiva. Actualment, s'està treballant en un àmbit d’estudi que permeti identificar els valors naturals, ecològics, paisatgístics i culturals.

La creació del Parc Natural de l’Albera donarà resposta la reivindicació del territori i permetrà impulsar "un projecte compartit que compatibilitzi la conservació del patrimoni natural i cultural amb les activitats socioeconòmiques locals, de manera que l’existència d’aquest parc i la seva gestió esdevingui un motor de dinamització social i econòmica, i un model de desenvolupament sostenible per a la zona".

A l'àmbit geogràfic de l'Albera s’han documentat 36 hàbitats d’interès comunitari, tant marins com terrestres, dels quals 5 són prioritaris i la zona acull una gran varietat de flora i fauna catalogada, incloent-hi espècies amenaçades segons normatives catalanes, espanyoles i europees. A més, la zona compta amb una geodiversitat notable amb roques paleozoiques, granits, tonalites i sistemes de falles que afavoreixen surgències termals i un patrimoni històric i cultural vinculat a aquest paisatge.

Entre els municipis que l'integren, hi ha Agullana, Biure, Cantallops, Capmany, Colera, Espolla, Figueres, Garriguella, la Jonquera, Llançà, Masarac, Mollet de Peralada, Palau-saverdera, Peralada, Portbou, Rabós, Sant Climent Sescebes, Vilajuïga i Vilamaniscle (Alt Empordà).

TEMES

