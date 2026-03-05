Territori dona el tret de sortida al procés pel crear el Parc Natural de l'Albera
El Departament preveu iniciar properament la consulta prèvia
El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha donat el tret de sortida al procés de creació del futur Parc Natural de l'Albera. En una trobada amb els alcaldes de la zona i els membres de la Junta Rectora, el director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural, Marc Vilahur, ha anunciat aquest dimarts que preveuen que d'aquí a unes setmanes arranqui el procés de consulta prèvia, el primer tràmit obligatori per poder fer realitat el parc. La consulta es farà a través del portal de participació de la Generalitat i es completarà amb reunions informatives al territori.
El procés continuarà, després, amb diverses sessions participatives al territori, la fase de participació ciutadana i una darrera fase d’informació pública i d’audiència als ens locals i a les persones interessades, que culminarà amb l’aprovació del Decret de creació del Parc i l’aprovació del seu Pla de Protecció. "Igual que estem fent amb el nou Parc Natural de les Muntanyes de Prades, Poblet i la Serra de la Llena, en aquest cas també impulsarem de forma paral·lela la creació del Parc i l’aprovació del seu pla de protecció per agilitzar processos i disposar des del mateix naixement de l’espai natural protegit del seu corresponent instrument d’ordenació i gestió”, remarca Vilahur.
En aquest sentit, afirma que la creació d'aquest parc natural és una "reivindicació unànime del territori" i recorda que en el seu dia un total 19 ajuntaments van tirar endavant mocions per impulsar-lo.
La declaració com a parc natural establirà un règim específic de protecció ordenació i gestió de l’àmbit territorial de l'Albera, encara sense delimitació definitiva. Actualment, s'està treballant en un àmbit d’estudi que permeti identificar els valors naturals, ecològics, paisatgístics i culturals.
La creació del Parc Natural de l’Albera donarà resposta la reivindicació del territori i permetrà impulsar "un projecte compartit que compatibilitzi la conservació del patrimoni natural i cultural amb les activitats socioeconòmiques locals, de manera que l’existència d’aquest parc i la seva gestió esdevingui un motor de dinamització social i econòmica, i un model de desenvolupament sostenible per a la zona".
A l'àmbit geogràfic de l'Albera s’han documentat 36 hàbitats d’interès comunitari, tant marins com terrestres, dels quals 5 són prioritaris i la zona acull una gran varietat de flora i fauna catalogada, incloent-hi espècies amenaçades segons normatives catalanes, espanyoles i europees. A més, la zona compta amb una geodiversitat notable amb roques paleozoiques, granits, tonalites i sistemes de falles que afavoreixen surgències termals i un patrimoni històric i cultural vinculat a aquest paisatge.
Entre els municipis que l'integren, hi ha Agullana, Biure, Cantallops, Capmany, Colera, Espolla, Figueres, Garriguella, la Jonquera, Llançà, Masarac, Mollet de Peralada, Palau-saverdera, Peralada, Portbou, Rabós, Sant Climent Sescebes, Vilajuïga i Vilamaniscle (Alt Empordà).
- Tanca el Bar Plaça de Banyoles: de 'cafè dels rics' a centre neuràlgic del municipi
- Girona haurà de pagar més de 300.000 euros per 42 sentències favorables als treballadors municipals
- El Departament d'Educació denega els concerts al Bell-lloc i Les Alzines en totes les etapes
- La pista de l’aeroport de Girona queda inoperativa mitja hora per una avaria en un jet privat
- El mar recula a la Costa Brava: les minves, aquest any, arriben al febrer
- Descobreix quan estarà actiu el radar mòbil a Sarrià de Ter les pròximes setmanes
- Metges de família alerten de l'excés de medicació en gent gran
- Els 3 errors més comuns en les herències que cal evitar: “T’estalviaràs molts problemes”