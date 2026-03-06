Enxampen un conductor amb 33 quilos de marihuana a la Jonquera
L’arrest es va fer a l’àrea de servei de l'AP-7 després que els agents de l'ARRO detectessin una actitud nerviosa del conductor
Un home de 23 anys va acabar detingut l’1 de març a l’àrea de servei de l'AP-7 de la Porta Catalana, a la Jonquera, després que la policia li trobés 33 quilos de marihuana amagats al maleter del cotxe. Se l’acusa d’un delicte contra la salut pública.
Els fets van passar cap a les 12 del migdia, mentre agents de l'Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO) de Girona feien un patrullatge preventiu per l’AP-7. Segons la informació facilitada, els policies van fixar-se en un conductor que estava aturat a l’àrea de servei i que es va mostrar especialment nerviós en detectar la presència policial.
Aquest comportament va aixecar les sospites dels agents, que van identificar l’home i van escorcollar el vehicle. Al maleter hi van localitzar dues bosses grans de plàstic negre i, a dins, quatre bosses transparents carregades de marihuana. En total, la droga intervinguda pesava 33 quilos. El valor de la substància al mercat il·lícit s’estima en gairebé 60.000 euros, segons la policia.
El jove, que no tenia antecedents, va passar a disposició judicial el 3 de març al jutjat de guàrdia de Figueres.
