L'agrupació d'empresaris de Roses reclama millorar la mobilitat, connexió al TAV i un carril bici
En la cinquena sessió del cicle de xerrades sobre turisme constaten la necessitat d'adaptar-se i estudiar què necessita el municipi
L'Associació d'Empresaris de Roses-Cap de Creus reclama replanificar la mobilitat, una connexió directa amb TAV i l'execució immediata del carril bici. La demanda s’ha formulat en el marc de la cinquena sessió del cicle Xerrades per a la Revolució Turística 2.0, que s’ha celebrat aquest dimecres a l’hotel 1935 de Roses i que ha comptat amb la participació com a ponent del director general de TEISA, Àlex Gilabert. L'elevat trànsit, la manca de connexions en bus a punts d'interès i entre poblacions, i la connexió amb el TAV són algunes de les mancances que es reclamen.
Al llarg dels diferents debats que s'han anat celebrant, l'empresariat rosinc associat posa el focus en temes que afecten al sector amb l'objectiu de trobar solucions, millores i instar l'administració a implicar-se. Els empresaris han cridat els alcaldes a oposar-se al Decret llei que eliminarà els habitatges d’ús turístics; han plantejat propostes per retenir talent i cobrir perfils professionals; o han alertat de la necessitat d'actualitzar el planejament urbanístic. En aquesta darrera sessió s'ha parlat de mobilitat.
El president de l'Associació, Miquel Gotanegra va insistir que “hem de fer un replantejament i un estudi en profunditat del que necessita Roses”, subratllant que el municipi supera els 150 quilòmetres de carrers i presenta una complexitat que exigeix una planificació moderna i coordinada.
Durant el debat s’ha posat de manifest que el Pla Director de Mobilitat de les Comarques Gironines és del 2009. Per als empresaris, això evidencia la necessitat d’actualitzar els instruments de planificació i adaptar-los a les noves infraestructures i a l’evolució del municipi.
El director general de TEISA Àlex Gilabert ha remarcat que la mobilitat és un element clau per garantir una oferta turística de qualitat, fomentar la sostenibilitat ambiental i millorar la qualitat de vida.
Connexió a l'alta velocitat
Entre les prioritats que es van posar sobre la taula hi ha també la creació d’una connexió directa entre l’estació del TAV de Figueres i Roses i una millor coordinació amb el transport interurbà que connecti també amb Empuriabrava i Castelló d’Empúries.
“El que no pot ser és que no estiguem perfectament connectats amb el tren d’alta velocitat. Si volem excel·lència, la mobilitat ha d’estar ben coordinada”, va afirmar el president de l’associació.
Els empresaris també proposen reforçar el transport en bus cap a zones com Montjoi, les cales o l’Almadrava, tant per ordenar l’accés als espais naturals i fomentar que els visitants en gaudeixin com per facilitar el trasllat de treballadors.
43.000 viatgers anuals
Actualment, “el servei urbà de Roses registra uns 43.000 viatgers anuals. La mobilitat ens costa 300.000 euros i hem d’intentar aprofitar-los al màxim. Hem de potenciar l’ús del bus i incentivar els turistes que pernocten perquè el facin servir”, va assenyalar Gotanegra.
En aquesta línia, ha plantejat la possibilitat de vincular la taxa turística al transport urbà mitjançant un sistema digital amb codi QR que permeti als visitants allotjats utilitzar gratuïtament el bus. “Si ens creiem la mobilitat sostenible, hem de generar incentius reals”, va afegir.
Execució immediata del carril bici
Pel que fa a la mobilitat activa, l’entitat reclama l’execució immediata del carril bici i, especialment, la connexió directa entre Santa Margarida i el Port de Roses. “Aquest aspecte ha de ser una prioritat”, ha subratllar el president, que també ha defensat que Roses ha d’anar reduint progressivament espai destinat a aparcament i transport privat per guanyar superfície per al ciutadà.
Tot i reconèixer la bona predisposició de l’Ajuntament, Gotanegra ha conclòs que “hi ha bona col·laboració, però hem de ser valents i actuar amb celeritat”.
El carril bici de Santa Margarida
La manca d'un carril bici és un tema que està sobre la taula des de fa anys. El 2020 la consulta pública al Pla de Millora de la Circulació per implementar a Santa Margarida va exposar una de les propostes de crear un carril bici a Santa Margarida, un dels punts de Roses amb una important problemàtica amb el trànsit. Una proposta que contemplava un carril bici que aniria de l’Avinguda Santa Margarida (a tocar la C-260) per passar per l’Avinguda de la Platja fins al Clot dels Franquets, amb un recorregut de 1 km aproximadament.
