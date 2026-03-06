L'Ajuntament de Llançà destinarà 120.000 euros per construir la nova comissaria de la Policia Local
La nova comissaria, que ocuparà l'actual oficina de turisme, millorarà les condicions de treball dels agents i facilitarà els tràmits als usuaris
Marc Testart
El pressupost d’aquest any 2026 de l’Ajuntament de Llançà preveu destinar una partida d’uns 120.000 euros per a la construcció d’una nova comissaria de la Policia Local. L’alcaldessa llançanenca, Núria Escarpanter (Junts), assegura que "és un pas ferm per al futur del municipi" i garanteix que només s’haurà de condicionar un edifici ja existent. La comissaria tindrà lloc a l’entrada de Llançà, on ara hi ha l’oficina de turisme, aprofitant que ja n’hi ha una altra al port.
"La gent, quan entri a Llançà, es trobarà a prop la comissaria de la Policia Local, que estarà molt vinculada a la futura comissaria dels Mossos d'Esquadra. Així, tindrem un espai més ampli, amable i accessible, mentre que els usuaris podran aparcar còmodament a l’hora de fer les seves denúncies o realitzar qualsevol tràmit", destaca l’alcaldessa, la qual garanteix que aquesta comissaria serà una realitat aquest any mateix.
"Fins ara, la Policia Local ha estat ubicada en un tercer pis de l’edifici de serveis, en un lloc bastant petit. La nostra idea, per tant, té diversos objectius, com el de millorar les condicions de la pròpia comissaria o les condicions laborals dels agents que en depenen", continua explicant Escarpanter. Aquesta serà una de les principals actuacions que durà a terme el consistori llançanenc als propers mesos per disposar de millors serveis.
