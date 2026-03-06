La Policia Local de Roses incorpora patrulles amb drons i gossos en una prova pilot
Els nous dispositius es destinaran a la detecció de drogues, el control preventiu i el suport en emergències i recerca de persones
La Policia Local de Roses ha incorporat aquest febrer dos nous serveis especialitzats: una unitat de drons i una unitat canina. La mesura es planteja com una prova pilot per reforçar la vigilància, ampliar la capacitat operativa del cos i intervenir en àmbits com la detecció de drogues, el control d’aglomeracions o la recerca de persones desaparegudes.
Els dos serveis s’han posat en marxa a través de la contractació externa d’empreses especialitzades. En tots dos casos s’han previst dotze actuacions, que serviran per avaluar-ne els resultats abans de decidir si s’incorporen de manera definitiva a l’Àrea de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil.
Pel que fa a la unitat canina, els operatius es fan amb gossos i els seus guies, sempre acompanyats per agents de la Policia Local. Els animals utilitzats són principalment pastors belgues malinois, pastors holandesos i pastors alemanys, ensinistrats prèviament per a tasques policials. A Roses, aquest servei se centrarà sobretot en dos àmbits: la detecció de substàncies estupefaents i el patrullatge preventiu.
Els gossos estan entrenats per localitzar cànnabis, haixix, cocaïna i heroïna. Podran intervenir en registres de vehicles i locals, en serveis preventius en entorns escolars, en dispositius especials durant esdeveniments multitudinaris i en punts on es detecti consum o tràfic de drogues.
Zones turístiques i esdeveniments
A més, la unitat també es destinarà a patrullatges preventius en zones comercials i turístiques, àrees amb més conflictivitat, esdeveniments esportius, festius o culturals, i espais on es produeixin concentracions juvenils o botellons. Segons un comunicat de l'ajuntament, aquests equips també podran participar en exhibicions i xerrades en centres escolars i entitats socials.
La unitat de drons, per la seva banda, s’utilitzarà en tasques de vigilància preventiva en zones de difícil accés, en la cerca de persones desaparegudes, en el control d’aglomeracions i esdeveniments, i com a suport en emergències i dispositius de protecció civil. També es preveu que participi en la supervisió del litoral i dels espais naturals del municipi.
La Policia Local compta, a més, amb un agent format oficialment a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya per coordinar i supervisar les operacions aèries d’acord amb la normativa vigent.
La regidora de Protecció Civil de Roses, Olga Simarro, afirma que “amb els nous operatius canins i de drons, seguim professionalitzant els serveis policials. La incorporació dels nous serveis, responen a la voluntat de l'Ajuntament de continuar avançant cap a un model de seguretat més modern, eficient i orientat al servei públic, augmentant la capacitat de prevenció i detecció, reforçant la seguretat en zones sensibles i optimitzant els recursos gràcies a tecnologia avançada i equips especialitzats.”
