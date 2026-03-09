Els Mossos d’Esquadra detenen un menor a Figueres per conduir temeràriament amb una furgoneta robada i fugir d’un control
El noi va donar positiu en el control de drogues per THC, cànnabis
Els Mossos d’Esquadra van detenir la matinada del 6 de març a Figueres un menor d’edat després que fugís d’un control d’alcoholèmia a l'N-II, conduint de manera temerària una furgoneta que constava com a sostreta a França. Al jove se li atribueixen dos delictes contra la seguretat viària, per conducció temerària i per no haver obtingut mai el permís de conduir, així com un delicte d’atemptat contra els agents de l’autoritat, un de furt d’ús de vehicle i danys al mobiliari urbà. A més, va ser denunciat administrativament per donar positiu en drogues.
Segons ha informat la policia, els fets van tenir lloc cap a tres quarts d’una de la matinada al punt quilomètric 759 de l'N-II, dins del terme municipal de Llers, on agents de l’Àrea Regional de Trànsit de Girona, del sector de Borrassà, feien un control en sentit Figueres.
Els mossos van veure com una furgoneta s'apropava al dispositiu i feia un canvi de sentit. Quan una patrulla el van seguir, el vehicle va tornar a fer un canvi de sentit i va tornar a dirigir-se novament cap al control. Quan els agents li van ordenar que s'aturés, el conductor va passar per sobre dels cons i va seguir en direcció a Figueres.
La persecució va continuar per diversos carrers de la capital de l’Alt Empordà, on, segons els Mossos, el jove va conduir de manera temerària fins que la furgoneta es va acabar encastant contra una pilona de ferro. Després de l’accident, els agents el van assistir i el van identificar.
Els policies van constatar que el conductor era menor d’edat i que mai havia obtingut el permís de conduir. Per aquest motiu el van detenir i li van atribuir dos delictes contra la seguretat viària, un per conduir temeràriament i l’altre per no haver obtingut mai cap mena de permís de conduir. En fer les comprovacions amb la furgoneta van veure que constava com a sostreta a França, per això també se li va atribuir un delicte de furt d’ús de vehicle.
El jove es va sotmetre a les proves de detecció d’alcohol i drogues i va donar positiu en THC, cànnabis. Per aquest fet també va ser denunciat administrativament.
El menor serà citat per comparèixer davant la Fiscalia de Menors quan sigui requerit.
- Lamine Yamal, sobre la seva infància: 'No teníem possibilitat de comprar la Play o la Nintendo
- El cafè no és per a tothom: els tres casos en què et pot passar factura sense que ho sàpigues
- Dani Cabezas: 'Vaig trucar els pares des de l’hotel per dir-los que havia debutat a Primera
- Malestar a Palamós per la llibertat d'un lladre multireincident que genera 'alarma social
- Condemnen la constructora a pagar 543.290 euros pel litigi del cost de la Clínica Girona
- Aquests són els guanyadors dels primers Premis Girona Delícia
- De començar a córrer com a teràpia a completar 40 maratons
- Una estudiant de la UdG obté la segona millor nota del MIR de Psicologia: 'He estudiat fins a deu hores diàries