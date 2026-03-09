Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Figueres intentarà desencallar l'ordenança de terrasses aturada des del 2018

L'Ajuntament porta una dècada intentant ordenar l'ocupació de la via pública sense que cap document s'hagi pogut tirar endavant

L'actual govern planteja aprovar per trams per poder agilitzar-ho i ha convocat una comissió pel 9 d'abril

Una terrassa al centre de Figueres, en una imatge d'arxiu.

Una terrassa al centre de Figueres, en una imatge d'arxiu. / Ajuntament de Figueres

Redacció

Redacció

Figueres

Figueres té sobre la taula l'ordenança d'ocupació de la via pública des de fa una dècada i es va aprovar el 2019 per aturar-se poc després. Ara busquen la fórmula per desencallar una normativa que no només milloraria la imatge a la ciutat i ordenaria les terrasses, sinó que simplificaria aspectes com l'actuació quan cal sancionar. El regidor d'ERC, Xavier Amiel, va posar sobre la taula el tema al darrer ple i l'alcalde, Jordi Masquef, va anunciar que hi ha una pròxima reunió i que es plantegen implantar-la per fases per poder-ho resoldre.

Amiel va treballar en aquesta normativa quan era regidor de govern. Masquef va convidar-lo a assistir a la primera reunió de la comissió per desencallar el tema que està previst celebrar el 9 d'abril.

L'ordenança es va aprovar a finals del 2018 després d'anys treballant-hi. Però poc després es va aturar per incorporar aportacions del sector. Amiel posava de manifest al darrer ple que "potser l'hem de replantejar de dalt a baix, o potser reunió la comissío d'estudi perquè el que no podem és continuar tenint-la al calaix".

Masquef va anunciar que justament tenen prevista la reunió de la comissió per després de Setmana Santa. I com es plantegen tirar-la endavant: "com que és molt àmplia i contempla molts aspectes alguns espinosos, el que plantegem és anar revisant i recuperant-la, anar-la posant en vigor per trams", va dir Masquef. D'aquesta manera, en dues o tres fases es podria tenir plenament vigent.

L'ordenança abarca aspectes com la uniformitat de la imatge de les terrasses (cadires, parasols sense publicitat...), però també on es poden situar, quants metres i el règim sancionador. Ara mateix quan es vol retirar o sancionar una terrassa, "es troba a faltar una normativa que la sustenti", va dir Masquef.

El 2019 es va aturar per incorporar aspectes que havien proposat el sector. L'any següent la pandèmia va aturar la possibilitat de reprendre-ho. Això passava durant el mandat d'Agnès Lladó (ERC) i Xavier Amiel de regidor de Canviem Figueres. Però ja portava anys de retard i anuncis anteriors. El 2015 era CiU qui anunciava que era el darrer estiu sense una ordenança que reguli l'ocupació de la via pública amb terrasses.

