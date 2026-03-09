Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
barri de la Font de la Pólvoradesapareguts GironaLa FagedaJoc de cartesDavid UclésJoan LaportaIranpremis Girona Delícia
instagramlinkedin

La policia frustra una ocupació en un apartament d’Empuriabrava i investiga dos joves

La intervenció de la Policia Local i els Mossos, després de l’avís dels veïns, va permetre recuperar “en calent” l’habitatge situat al sector Delta Muga

Una agents dels Mossos i un de la Policia Local de Castelló al domicili ocupat.

Una agents dels Mossos i un de la Policia Local de Castelló al domicili ocupat. / Policia Local de Castelló d'Empúries

Eva Batlle

Eva Batlle

Empuriabrava

La Policia Local de Castelló d’Empúries i els Mossos d’Esquadra van frustrar aquest dissabte al vespre una nova ocupació a Empuriabrava. Els fets van passar cap a les vuit del vespre a l’edifici Miami del sector Delta Muga, on la ràpida actuació policial, activada arran de l’avís dels veïns, va permetre recuperar l’habitatge abans que la situació es consolidés.

Els agents van poder desallotjar el pis “en calent” i els dos suposats ocupants, dos nois de 19 anys, han quedat investigats per un delicte lleu d’usurpació. L’actuació es va fer de manera coordinada entre els dos cossos policials, en una intervenció que torna a posar de manifest la importància de la col·laboració veïnal per detectar moviments sospitosos i actuar amb rapidesa, destaca el cos municipal.

Notícies relacionades

El cas s’emmarca, a més, en el nou criteri fixat a la provínciade Girona per agilitzar aquest tipus d’intervencions. Els magistrats de les seccions penals de l’Audiència de Girona van acordar el 22 de novembre de 2024 avalar els desallotjaments exprés sense autorització judicial prèvia en aquelles ocupacions il·legals detectades dins de les primeres 24 hores. Segons aquest criteri, la policia ha d’aixecar una acta de comprovació dels danys i incorporar-la a l’atestat, que després es remet al jutjat de guàrdia amb la citació dels ocupants per accelerar la resposta judicial.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

Tracking Pixel Contents