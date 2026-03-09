La policia frustra una ocupació en un apartament d’Empuriabrava i investiga dos joves
La intervenció de la Policia Local i els Mossos, després de l’avís dels veïns, va permetre recuperar “en calent” l’habitatge situat al sector Delta Muga
La Policia Local de Castelló d’Empúries i els Mossos d’Esquadra van frustrar aquest dissabte al vespre una nova ocupació a Empuriabrava. Els fets van passar cap a les vuit del vespre a l’edifici Miami del sector Delta Muga, on la ràpida actuació policial, activada arran de l’avís dels veïns, va permetre recuperar l’habitatge abans que la situació es consolidés.
Els agents van poder desallotjar el pis “en calent” i els dos suposats ocupants, dos nois de 19 anys, han quedat investigats per un delicte lleu d’usurpació. L’actuació es va fer de manera coordinada entre els dos cossos policials, en una intervenció que torna a posar de manifest la importància de la col·laboració veïnal per detectar moviments sospitosos i actuar amb rapidesa, destaca el cos municipal.
El cas s’emmarca, a més, en el nou criteri fixat a la provínciade Girona per agilitzar aquest tipus d’intervencions. Els magistrats de les seccions penals de l’Audiència de Girona van acordar el 22 de novembre de 2024 avalar els desallotjaments exprés sense autorització judicial prèvia en aquelles ocupacions il·legals detectades dins de les primeres 24 hores. Segons aquest criteri, la policia ha d’aixecar una acta de comprovació dels danys i incorporar-la a l’atestat, que després es remet al jutjat de guàrdia amb la citació dels ocupants per accelerar la resposta judicial.
Subscriu-te per seguir llegint
- Lamine Yamal, sobre la seva infància: 'No teníem possibilitat de comprar la Play o la Nintendo
- El cafè no és per a tothom: els tres casos en què et pot passar factura sense que ho sàpigues
- Dani Cabezas: 'Vaig trucar els pares des de l’hotel per dir-los que havia debutat a Primera
- Condemnen la constructora a pagar 543.290 euros pel litigi del cost de la Clínica Girona
- Malestar a Palamós per la llibertat d'un lladre multireincident que genera 'alarma social
- Aquests són els guanyadors dels primers Premis Girona Delícia
- De començar a córrer com a teràpia a completar 40 maratons
- Una estudiant de la UdG obté la segona millor nota del MIR de Psicologia: 'He estudiat fins a deu hores diàries