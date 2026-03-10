Política municipal
Figueres En Moviment representarà a Comuns a les municipals del 2027
En una assemblea amb alta participació de joves, va aprovar el nom i el manifest, que defensa la cooperació social i unes institucions més transparents
Els Comuns de Figueres han donat el tret de sortida a un nou projecte polític amb l’aprovació del nom i el manifest de la candidatura municipal Figueres En Moviment, en una assemblea local oberta aquest passat dissabte, celebrat en el centre cívic Joaquim Xirau de la Marca de l'Ham, que va destacar per una alta participació de joves, segons explica la formació en un comunicat. Aquesta iniciativa neix "per donar resposta a una diagnosi de l’espai polític que parteix de la consideració que la ciutat afronta reptes crítics en la vida quotidiana dels veïns i veïnes, com la creixent dificultat d’accés a l’habitatge, la lluita per la pervivència del comerç de proximitat i contra la precarietat dels serveis públics". La plataforma denuncia "una gestió municipal que sovint prioritza la divisió i aposta per un model que no deixi ningú al marge, especialment els col·lectius que més pateixen la falta de polítiques específiques, especialment pel jovent i les famílies vulnerables".
Cooperació de tot el teixit social
El manifest aprovat subratlla que cal una activació de la ciutat basada en la cooperació de tot el teixit social, econòmic i comunitari. Figueres En Moviment defensa "unes institucions més obertes, transparents i eficaces que garanteixin uns serveis públics de qualitat perquè els drets i les oportunitats de la ciutadania no depenguin del barri on es viu ni de la situació personal de cadascú". Així mateix, el projecte que ara comença a donar-se a conèixer, es compromet a "treballar fermament per la justícia climàtica i a denunciar la manca de recursos per a la sanitat pública, treballant activament per reforçar-los".
La nova candidatura reivindica "la pluralitat de Figueres com una fortalesa que s'ha de construir des del reconeixement mutu, la convivència i la igualtat d'oportunitats". En aquest sentit, es defineix com "un espai obert a totes les persones que vulguin sumar el seu compromís per millorar el municipi des de la participació i la voluntat de col·lectivitzar esforços". Amb aquest impuls, segons afirma la candidatura en el seu comunicat, el projecte es presenta com "l'eina política necessària per avançar com a ciutat i garantir que totes les persones puguin desenvolupar el seu projecte vital amb dignitat".
