La Nit del Turisme Empordanès premia l'Ajuntament de l'Escala, el Museu del Joguet, el restaurant El Roser 2 i els hostalers Xavier Sala i Agustí Viarnés
Durant la jornada el sector també va fer reivindicacions com la millora de la mobilitat
La 8a Nit del Turisme Empordanès ha premiat l'Ajuntament de l'Escala, el Museu del Joguet, el restaurant El Roser 2 i els hostalers Xavier Sala i Agustí Viarnés.
L’Associació d’Hostaleria de l’Alt Empordà va celebrar aquest dilluns al vespre a la Sala Polivalent de l’Escala la vuitena edició d'una trobada anual que reconeix trajectòries i iniciatives destacades del sector turístic i gastronòmic de la comarca.
Durant la vetllada es van lliurar els premis Tramuntana, Tramuntana d’Honor, Empordà, Xavier Sagristà i Lluís Fernández, uns guardons que posen en valor la qualitat, la trajectòria i la passió de professionals, institucions i entitats vinculades al turisme i a la restauració de l’Alt Empordà.
El premi Tramuntana d’Honor va recaure en l’Ajuntament de l’Escala, en reconeixement a la promoció d’un producte local emblemàtic com l’anxova i al suport a la restauració i al patrimoni cultural del municipi. El jurat també va destacar la preservació de tradicions com les Festes de la Sal i de l’Anxova i la recuperació d’espais patrimonials com l’Alfolí de la Sal.
El premi Tramuntana es va atorgar al Museu del Joguet de Catalunya, liderat actualment per Pep Canaleta, per la seva contribució cultural i turística i per la preservació d’un patrimoni singular amb projecció internacional.
Pel que fa al premi Empordà, va ser per al restaurant El Roser 2 de l’Escala, fundat l’any 1982 i regentat actualment per Jordi Sabadí i la seva esposa, Nuri Pons. El guardó reconeix una proposta culinària arrelada al territori, basada en el producte de proximitat i en la capacitat de combinar la tradició empordanesa amb les tendències contemporànies.
El premi Lluís Fernández va distingir l’empresari Xavi Sala, vinculat a la nissaga dels autocars Sala i amb una llarga trajectòria en el sector de l’hostaleria. Entre altres iniciatives, va estar al capdavant del desaparegut restaurant Imperial de Figueres i actualment impulsa El Portal de Bàscara juntament amb la seva filla Ariadna. El reconeixement posa en relleu una carrera marcada per la passió, la innovació i el compromís amb l’hostaleria de la comarca.
Finalment, el premi Gastronòmic Xavier Sagristà va ser per a l’empresari Agustí Viarnés, en reconeixement a la seva trajectòria al capdavant del restaurant Viarnés de Figueres. Fundat pels seus pares, Josep Viarnés i Margarita Juanola, l’establiment es va convertir en un referent de la cuina empordanesa i va obtenir el reconeixement de la Guia Michelin, sempre amb una aposta pel producte de proximitat i la tradició culinària local.
Reivindicacions del sector
Més enllà dels guardons, la nit també va servir per donar veu a les reivindicacions del sector. Durant la seva intervenció, el president de l’Associació d’Hostaleria de l’Alt Empordà, Miquel Gotanegra, va posar sobre la taula les necessitats d’infraestructures del territori. Gotanegra va recordar que l’autopista que travessa l’Empordà, inaugurada als anys setanta per facilitar la mobilitat i l’arribada de turistes, està avui orientada gairebé en exclusiva al transport de mercaderies i no respon, segons va assenyalar, a les necessitats d’una destinació turística de qualitat.
En aquest sentit, va reclamar l’execució immediata de la sortida Figueres Centre, que considera imprescindible per connectar l’autopista amb l’Hospital de Figueres i amb l’estació del TAV. També va insistir en la necessitat de millorar la connexió entre l’Alt i el Baix Empordà, una actuació que veu clau per reforçar les sinergies entre els dos territoris i consolidar l’Empordà com una destinació turística unificada.
La vuitena Nit del Turisme Empordanès va comptar amb la participació del secretari de Territori, Urbanisme i Agenda Urbana, Víctor Puga; la directora general de Turisme, Cristina Lagé; el diputat de la Diputació de Girona, vicepresident primer del Patronat de Turisme Costa Brava Girona i alcalde de Figueres, Jordi Masquef; i l’alcalde de l’Escala, Josep Bofill, entre altres autoritats.
L’acte també va incloure una ponència sobre intel·ligència artificial a càrrec de Toni Mascaró, CEO d’eMascaró, i la presentació d’un projecte per posar en valor els productes elaborats als parcs naturals, de la mà de Marc Vilahur, director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural.
La vetllada es va tancar amb un còctel-networking a càrrec del col·lectiu La Cuina del Vent i amb l’actuació musical de Lia Jensen, DJ i violinista.
