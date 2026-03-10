Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un tast de vins recupera l'esperit de la històrica Processó de la Tramuntana a Requesens

La DO Empordà proposa l'activitat que uneix patrimoni, paisatge i vi per al 18 d'abril

Un tast de vins al Mas Vida Celler, en una imatge d'arxiu.

Un tast de vins al Mas Vida Celler, en una imatge d'arxiu. / Xenia Gasull/DO Empordà

Redacció

Redacció

Cantallops

La DO Empordà ofereix l'activitat Vins i Processons de Tramuntana al Santuari de Requesens. L’antic poble de Requesens acollirà una activitat el 18 d'abril que combina patrimoni, paisatge i vi per recuperar l’esperit de la històrica Processó de la Tramuntana, una tradició amb més de quatre segles d’història arrelada a l’Alt Empordà. L'activitat s'emmarca dins la programació del festival Vívid.

Des de temps antics, focs de senyal i repics de campana anunciaven l’arribada de la processó al cim de Requesens. Segons la llegenda, expliquen des de la DO Empordà, és en aquest punt on neix la tramuntana, el vent característic de l’Empordà. Els veïns hi pujaven en romeria per cantar goigs i pregar pels beneficis d’un vent que purifica els camps i ajuda a fer créixer sanes les vinyes.

Partint d’aquesta tradició, la Denominació d'Origen Empordà ha organitzat una experiència que convida a recuperar aquest ritual ancestral “copa a la mà”. L’activitat inclou una visita guiada i un tast de cinc vins procedents de Cantallops, Sant Climent Sescebes i Mollet de Peralada, tres municipis històricament vinculats a la processó.

La jornada estarà guiada per la sommelier Romina Ribera, del projecte Glops d’Història, i finalitzarà amb un petit pica-pica al mirador de la Cantina de Requesens.

Pujada a peu o en cotxe

L’activitat ofereix dues opcions per arribar fins a Requesens. La primera és fer la pujada a peu, pensada per a qui vulgui connectar amb l’esperit original de la processó. La sortida serà a les 9 del matí des del carrer Sant Climent de Cantallops, davant de l’ajuntament. El recorregut té una distància d’uns 6 quilòmetres, amb un desnivell positiu de 350 metres i una durada aproximada de dues hores, amb dificultat mitjana.

La segona opció és arribar-hi directament en cotxe. En aquest cas, el punt de trobada serà a les 11.30 h a la plaça del poble de Requesens. L’accés es fa per la pista forestal que surt de Cantallops i es recomana utilitzar un vehicle alt.

