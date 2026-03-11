Un esvoranc a la calçada obliga a tallar la carretera d'accés a Roses
El trànsit es desvia per la ronda de Circumval·lació mentre l’Ajuntament inspecciona els danys al clavegueram i preveu que les obres s’allarguin setmanes
La carretera C-260 en sentit sortida de Roses ha quedat tallada des d’aquest dijous i fins a nou avís entre la rotonda del càmping Joncar Mar i la rotonda coneguda com la Banyera a causa de l’aparició d’un esvoranc provocat pel mal estat de la xarxa de clavegueram.
Per motius de seguretat, el vial s’ha tancat al trànsit i la circulació de sortida del municipi es desvia per la ronda de Circumval·lació. L’Ajuntament de Roses ha informat que els serveis tècnics estan fent aquest matí les inspeccions necessàries per determinar l’abast de la incidència, identificar els trams del col·lector que puguin estar afectats i concretar tant les causes com les obres que caldrà executar.
Un cop es coneguin les afectacions exactes, el consistori preveu actuar-hi amb caràcter d’urgència per reparar la zona i restablir la circulació amb garanties de seguretat. Tot i això, la previsió de l’Àrea d’Infraestructures i Serveis és que el tall es mantingui durant les properes setmanes, mentre es tramita la contractació i s’executen les obres.
L’Ajuntament ha assenyalat ja el tancament dels accessos i també els itineraris alternatius per als vehicles que surtin de Roses en direcció a Figueres.
- David Uclés: 'Vull que posi que no em sento còmode amb l'entrevista
- Torna l'estafa de l'asfalt a les comarques de Girona: dos detinguts i cinc investigats
- «M’han explicat infidelitats dels nuvis en el mateix casament»
- Una dona mor en caure per un penya-segat a Torroella de Montgrí
- Per què el BCE recomana guardar efectiu a casa? Els diners físics, clau si fallen les targetes i els pagaments digitals
- Així serà la 'tenda 9', el nou model de supermercats de Mercadona
- Catalán: «Vaig haver de demanar festa a la feina per anar a jugar un partit de Segona A amb el Figueres»
- Atraca a Palamós un veler de 1917 construït per al comerç de sal en ports del Mediterrani i l’Àfrica