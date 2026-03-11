Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Jutgen el conductor begut que va atropellar i matar un matrimoni que travessava un pas de vianants a Roses

L'acusació particular demana 6 anys de presó, mentre que la fiscalia i la defensa sol·liciten una condemna de 3 anys

D'esquenes, el conductor que va atropellar i matar un matrimoni a Roses. Foto del judici a l'Audiència de Girona / Marina López (ACN)

Marina López / ACN

Girona

L'Audiència de Girona ha jutjat aquest dimecres el conductor que, anant begut, va atropellar i matar un matrimoni que travessava un pas de vianant a Roses el 8 de maig del 2021. L'acusat ha reconegut els fets, s'ha declarat "culpable" i ha admès que va beure alcohol en un pica-pica a la feina. El processat conduïa per la ronda de circumval·lació quan el cotxe que anava davant seu va reduir la velocitat per deixar passar els vianants. Llavors, l'home va accelerar per avançar-lo i va envestir la parella, que va morir com a resultat de l'impacte. El conductor va donar un resultat de 0,73 a la prova d'alcoholèmia. L'acusació particular demana 6 anys de presó, mentre que la fiscalia i la defensa sol·liciten una condemna de 3 anys.

