Jutgen el conductor begut que va atropellar i matar un matrimoni que travessava un pas de vianants a Roses
L'acusació particular demana 6 anys de presó, mentre que la fiscalia i la defensa sol·liciten una condemna de 3 anys
L'Audiència de Girona ha jutjat aquest dimecres el conductor que, anant begut, va atropellar i matar un matrimoni que travessava un pas de vianant a Roses el 8 de maig del 2021. L'acusat ha reconegut els fets, s'ha declarat "culpable" i ha admès que va beure alcohol en un pica-pica a la feina. El processat conduïa per la ronda de circumval·lació quan el cotxe que anava davant seu va reduir la velocitat per deixar passar els vianants. Llavors, l'home va accelerar per avançar-lo i va envestir la parella, que va morir com a resultat de l'impacte. El conductor va donar un resultat de 0,73 a la prova d'alcoholèmia. L'acusació particular demana 6 anys de presó, mentre que la fiscalia i la defensa sol·liciten una condemna de 3 anys.
- David Uclés: 'Vull que posi que no em sento còmode amb l'entrevista
- Torna l'estafa de l'asfalt a les comarques de Girona: dos detinguts i cinc investigats
- «M’han explicat infidelitats dels nuvis en el mateix casament»
- Una dona mor en caure per un penya-segat a Torroella de Montgrí
- Per què el BCE recomana guardar efectiu a casa? Els diners físics, clau si fallen les targetes i els pagaments digitals
- Així serà la 'tenda 9', el nou model de supermercats de Mercadona
- Catalán: «Vaig haver de demanar festa a la feina per anar a jugar un partit de Segona A amb el Figueres»
- Atraca a Palamós un veler de 1917 construït per al comerç de sal en ports del Mediterrani i l’Àfrica