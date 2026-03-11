La Pujada del Castell de Figueres es transforma en un gran passeig urbà entre la Rambla i Sant Ferran
Les obres amb una inversió 2,1 milions culimaran aquesta setmana i es preveu una inauguració el 21 de març
La Pujada del Castell de Figueres convertida en un gran passeig amb arbrat, més vorera i espai per a passeig i terrasses quedarà oberta completament durant la setmana del 16 de març després d'11 mesos d'obres. La reurbanització també comportarà la reobertura de la circulació de vehicles i culminarà amb una inauguració oficial el dissabte 21 de març al matí.
La inversió total de la reforma de la Pujada del Castell ha estat de 2.108.232,09 euros, dels quals 1.204.652,63 euros han estat finançats per l’Ajuntament de Figueres i 903.579,46 euros procedeixen dels fons Next Generation UE.
Els treballs entren ara a la recta final amb la instal·lació, aquest dimarts, de 37 arbres en el tram entre la Rambla i la Torre Galatea. L’actuació ha permès transformar tot el recorregut de la Pujada del Castell, un eix d’1 quilòmetre que connecta el Teatre-Museu Dalí amb el Castell de Sant Ferran i que és molt utilitzat tant per ciutadans com per turistes.
Les obres s’han executat en dues fases, tal com preveia el projecte. La primera, entre la Rambla i la Torre Galatea, es va iniciar l’abril passat. La segona, entre la Torre Galatea i el Castell de Sant Ferran, va començar al setembre.
En el tram entre la Rambla i la Torre Galatea, les actuacions han permès eixamplar les voreres a banda i banda, millorar les cruïlles i ampliar la zona verda amb la plantació de til·lers, lledoners i arbres de l’amor, donant continuïtat a l’arbrat de la part alta de la Rambla. També s’ha renovat l’asfalt i s’han millorat les xarxes d’aigua, clavegueram i enllumenat públic.
Pel que fa al mobiliari urbà, s’hi han instal·lat cadires i el nou model de papereres unificades que l’Ajuntament ja ha començat a col·locar en altres punts de la ciutat. Són de color negre, incorporen l’escut històric de Figueres i estan pensades per ser més eficients i resistents davant actes de vandalisme, incivisme i episodis de tramuntana.
Nova zona taronja
Una de les novetats destacades serà la posada en marxa d’una nova zona taronja al tram entre el carrer Llers i la plaça de la Tramuntana. Es tracta d’una desena de places d’estacionament on es podrà aparcar un màxim de 20 minuts per 20 cèntims, amb l’objectiu de facilitar gestions i compres ràpides als comerços del centre. Només es podrà retirar un tiquet per hora.
En aquest àmbit també hi haurà places de càrrega i descàrrega de la zona DUMA, espais per a bicicletes i motocicletes, reserves per a persones amb mobilitat reduïda, així com estacionaments reservats per a farmàcia i per a desencotxar a hotel.
Pel que fa al tram entre la Torre Galatea i el Castell de Sant Ferran, les obres van quedar enllestides la setmana passada. Els treballs s’han executat per fases: primer, entre la Torre Galatea i la llar municipal Els Pins, amb el pas per l’avinguda Salvador Dalí, i després des d’aquest punt fins al mirador del Castell de Sant Ferran, a pocs metres de l’entrada de la fortalesa.
En aquest segon sector s’hi han millorat les voreres, especialment a la banda esquerra, s’ha ampliat l’arbrat amb xiprers i avellaners, s’ha renovat el mobiliari urbà amb zones de descans amb cadires, s’ha reforçat la senyalització i s’ha dut a terme el soterrament de cablejat, entre altres actuacions. El resultat és un recorregut més amable, especialment per a caminants i corredors que es dirigeixen cap al Castell de Sant Ferran.
La reforma consolida la Pujada del Castell com un dels principals eixos de connexió a peu de la ciutat, ja que enllaça equipaments i espais com el Teatre-Museu Dalí, la llar d’infants Els Pins, l’accés lateral a la zona esportiva i a l’Hospital, a més del mateix castell. L’any passat, a més, ja es van completar les obres d’adequació semafòrica de la cruïlla entre la Pujada del Castell i l’avinguda Salvador Dalí, que han contribuït a millorar l’itinerari i la seva accessibilitat.
La inauguració oficial tindrà lloc el dissabte 21 de març a partir de les 11 del matí. El programa inclourà els parlaments de les autoritats, un servei de busos elèctrics llançadora entre les 11.30 i les 14 hores des de l’edifici Talaia fins al Castell de Sant Ferran, i l’emissió en directe del programa de Ràdio Flaixbac “El Vermut de Llucià Ferrer”, de 12 a 14 hores, entre altres activitats.
