La subhasta de la Casa Nouvilas de Figueres torna a quedar deserta
Tampoc s'ha fet cap oferta per a l'edifici de l'antiga Fundació Clerch i Nicolau
Les subhastes de la Casa Nouvilas i de l'edifici de l'antiga Clerch i Nicolau de Figueres han quedat desertes. En el cas de la Nouvilas, és la segona vegada que es posa a la venda. La primera va ser l'any 2023, però no tampoc s'hi va presentar cap oferta i ara ho van tornar a provar, amb un preu de sortida d'1.440.207,34. En el cas de la Clerch, aquesta és la primera vegada que l'Ajuntament la treu a subhasta per un import d'1.136.866,63 euros. Totes dues vendes formaven part del pla de venda d’actius previst pel Pla de Sanejament Econòmic que Figueres va aprovar l'any 2024.
La primera subhasta de la casa Nouvilas, ubicada al carrer Nou, es va fer fa gairebé tres anys per un preu de sortida també d'1,4 milions d'euros. L'Ajuntament de Figueres té la propietat de l'edifici en un 60% mentre que el Consell Comarcal ostenta l'altre 40%. Les dues administracions van comprar la finca, situada al carrer Nou 76, el 2008 per 3,8 milions d'euros però mai ha arribat a tenir cap ús.
L'objectiu era situar-hi els serveis socials i preservar aquest edifici pel seu valor arquitectònic. De fet, l'edifici del segle XIX està catalogat com a Bé Cultural d'Interès Local (BCIL). La despesa que suposava l'adaptació de l'edifici per a usos d'oficina, però, va fer descartar aquesta operació.
La nova subhasta es va posar en marxa juntament amb la de l'edifici de la Clerch i Nicolau, també al carrer Nou, a finals de gener d'aquest any. En el cas de l'antiga seu de la fundació, va passar a mans de l'Ajuntament a principis del 2025, just després que es dissolgués l'entitat.
Aleshores, l’Ajuntament va assumir el gruix de personal de la Clerch, així com les activitats que organitzava, que es van repartir entre diferents dependències municipals. Pel que fa a la propietat, va decidir posar-lo a la venda tenint en compte que no s'hi preveia cap utilització "d’interès social o públic".
L'operació de subhasta dels dos edificis formava part del pla de venda d'actius previst pel Pla de Sanejament Econòmic que l'Ajuntament va aprovar l'any 2024.
- David Uclés: 'Vull que posi que no em sento còmode amb l'entrevista
- Torna l'estafa de l'asfalt a les comarques de Girona: dos detinguts i cinc investigats
- «M’han explicat infidelitats dels nuvis en el mateix casament»
- Una dona mor en caure per un penya-segat a Torroella de Montgrí
- Per què el BCE recomana guardar efectiu a casa? Els diners físics, clau si fallen les targetes i els pagaments digitals
- Així serà la 'tenda 9', el nou model de supermercats de Mercadona
- Catalán: «Vaig haver de demanar festa a la feina per anar a jugar un partit de Segona A amb el Figueres»
- Atraca a Palamós un veler de 1917 construït per al comerç de sal en ports del Mediterrani i l’Àfrica