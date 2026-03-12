El Consell Comarcal de l'Alt Empordà estudia una "solució jurídica" després de la sentència del Suprem sobre Fisersa
L'Ajuntament de Figueres, que controla el 99,87% de les accions de Fisersa, assegura que la sentència no afectarà econòmicament ni a la companyia ni al consistori
Relativa tranquil·litat a Figueres després que una sentència ferma del Tribunal Suprem obligui el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i l'Ajuntament de Vilafant a deixar de fer "encàrrecs directes" a l'empresa pública de serveis figuerenca Fisersa. Els "encàrrecs directes" a què es refereix la sentència són el subministrament d'aigua potable que Fisersa efectua tant a Vilafant com a un seguit de pobles més petits de la comarca. Una decisió que, segons fonts de l'Ajuntament de Figueres i del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, es "tracta d'un tema estrictament jurídic" i que, des dels serveis jurídics de l'ens supramunicipal, ja "s'està estudiant la solució jurídica òptima per donar compliment a aquesta sentència". En qualsevol cas, des de les dues institucions es remarca que la sentència no suposa "cap perjudici ni afectació econòmica" per a Fisersa ni per a l'Ajuntament de Figueres, que té un 99,87% de les accions de la companyia de serveis.
Accions i poder de decisió
La composició accionarial de Fisersa és el punt clau de la sentència del Tribunal Suprem perquè en el redactat d'aquesta queda clar que els encàrrecs fets per una administració a una empresa pública de la seva propietat només es poden dur a terme si l’administració adjudicadora té un control real i decisiu sobre els objectius i les decisions estratègiques de l’empresa. Un fet que, en aquest cas, no passa a Fisersa, on tota la capacitat de gestió està en mans de l'Ajuntament de Figueres (99,97% del capital) i no en les del Consell Comarcal (0,16%) o l'Ajuntament de Vilafant (0,05%).
Abastament d'aigua "assegurat"
Les mateixes fonts insisteixen que, tot i la sentència ferma del Tribunal Suprem, l'abastament d'aigua a Vilafant i als pobles als quals Fisersa ofereix el servei a través del Consell Comarcal està "assegurat" perquè és un servei bàsic essencial. És a dir, que si el contracte s'acabés declarant nul, s'hauria de fer "una pròrroga forçosa". En el text de las sentència es parla de municipis com municipis Espolla, Capmany, la Jonquera, Masarac, Sant Climent Sescebes, Rabós, Mollet de Peralada, Vilajuïga, Pau, Palau-saverdera, Pedret i Marzà o Agullana.
