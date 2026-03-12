Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Llançà recupera dos habitatges ocupats i Figueres en frustra una altra ocupació gràcies a l’alerta dels veïns

La Policia Local de Llançà en una de les intervencions deté un jove per violació de domicili en una segona residència

Un vehicle policial amb les sirenes enceses.

Eva Batlle

Llançà

La Policia Local de Llançà han recuperat dos habitatges ocupats il·legalment al municipi . Paral·lelament, la Guàrdia Urbana de Figueres va evitar aquest dimecres, 11 de març, una nova ocupació després de rebre l’avís dels veïns.

El primer dels casos de Llançà es va registrar el 5 de març en un immoble situat al carrer Sant Pau. El segon va tenir lloc el 8 de març en un habitatge del carrer Fané i va acabar amb la detenció d’un jove de 19 anys, segons fonts policials.

En aquest darrer cas es tractava d’una segona residència i els agents locals van arrestar el jove com a presumpte autor d'un delicte de violació de domicili. En l’actuació hi van intervenir conjuntament la Policia Local de Llançà i els Mossos d’Esquadra de Figueres.

Des del cos policial han remarcat que les dues recuperacions han estat possibles gràcies al seguiment dels agents i també a la col·laboració ciutadana, que consideren clau per detectar aquest tipus de situacions i actuar amb rapidesa.

Ocupació frustrada a Figueres

A Figueres, la intervenció policial va tenir lloc aquest dimecres al carrer Nou, 171. La Guàrdia Urbana va mobilitzar diverses dotacions arran del ràpid avís dels veïns i va identificar dues persones que acabaven d’entrar a l’immoble. Finalment, totes dues van marxar i es va poder evitar que la intrusió es consolidés, segons ha informat l’Ajuntament de Figueres.

Precisament, l’alcalde Jordi Masquef va anunciar durant la Diada de la Guàrdia Urbana que la ciutat disposarà aquest 2026 d’una oficina antiocupacions il·legals d’habitatges, que s’ubicarà a la nova subseu de la policia local en un punt cèntric de la ciutat. Aquest servei ha de permetre informar i acompanyar els veïns afectats per aquest tipus de situacions.

TEMES

