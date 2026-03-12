Presó per a quatre detinguts en una operació antidroga a Sant Pere Pescador
La Guàrdia Civil localitza en una casa aïllada 1.017 plantes de marihuana i 66 quilos de cabdells preparats per a la distribució
La Guàrdia Civil ha detingut quatre homes en una operació contra el tràfic de drogues i el cultiu de marihuana a Sant Pere Pescador. Els arrestats, d’entre 25 i 36 anys i tots de nacionalitat albanesa, també estan investigats per defraudació de fluid elèctric.
L’actuació es va fer el 4 de març en una casa aïllada del municipi, on els agents van entrar i escorcollar l’immoble després de detectar-hi una plantació interior de marihuana.
Durant el registre, la policia va intervenir 1.017 plantes de marihuana i 66 quilos de cabdells preparats per a la distribució. Segons la investigació, la infraestructura estava preparada per mantenir un cultiu intensiu a l’interior de la finca.
Els agents també van comprovar que la instal·lació estava connectada de manera fraudulenta a la xarxa elèctrica per alimentar els sistemes d’il·luminació, ventilació i climatització de la plantació.
Els quatre detinguts van passar a disposició del jutjat de guàrdia de Figueres, que va decretar la presó provisional per a tots quatre.
