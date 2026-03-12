El Tribunal Suprem frena els encàrrecs directes a l’empresa pública de Figueres, Fisersa
La sentència qüetiona l'adjudicació del servei d'aigua per part de l'ajuntament de Vilafant, que té una participació molt minoritària a Fisersa
La Cambra de Concessionaris d'Infraestructures, Equipaments i Serveis Públics alerta dels riscos jurídics dels encàrrecs directes a empreses públiques sense licitació
Servimedia
El Tribunal Suprem ha dictat una sentència crucial per a la contractació pública, aclarint els requisits per fer encàrrecs directes a empreses públiques. La sentència es refereix al cas Fisersa, l’empresa pública creada el 1986 a Figueres per gestionar el subministrament d’aigua potable. Inicialment participada només per l’Ajuntament de Figueres, amb el temps s’hi van afegir altres ens, com l’Ajuntament de Vilafant i el Consell Comarcal de l’Alt Empordà. Tanmateix, el control real de l’empresa continuava recaient principalment en el municipi de Figueres, que posseïa el 99,87% de les accions.
El 2012, l’Ajuntament de Vilafant va encarregar la gestió del servei d’aigua potable a Fisersa, un encàrrec que es va materialitzar el 2013. Posteriorment, el 2021, el Consell Comarcal de l’Alt Empordà també va formalitzar un encàrrec de gestió a la mateixa empresa, per prestar el servei d’abastament d’aigua potable en alta de la Xarxa Albera. En aquesta xarxa hi figuren els municipis d’Espolla, Capmany, la Jonquera, Masarac, Sant Climent Sescebes, Rabós, Mollet de Peralada, Vilajuïga, Pau, Palau-saverdera, Pedret i Marzà i Agullana.
La Cambra de Concessionaris d'Infraestructures, Equipaments i Serveis Públics (CCIES) ha advertit en múltiples ocasions sobre els riscos jurídics i de competència derivats dels encàrrecs directes a empreses públiques sense els procediments de licitació deguts. En els seus posicionaments previs, l’entitat ha assenyalat que estructures creades per adjudicar serveis sense licitació oberta podrien distorsionar la competència i generar incerteses legals.
La sentència del Tribunal Suprem reforça aquesta línia interpretativa, subratllant que la participació accionarial merament formal no pot substituir un control efectiu en la presa de decisions estratègiques. A parer de l’Alt Tribunal, “resulta rellevant” que els Estatuts continguin una previsió específica en què es prevegi “un dret de veto o que s’imposi la necessitat del seu vot favorable per a les decisions estratègiques o importants”.
Encàrrecs directes
La resolució del 10 de febrer de 2026 estableix que els encàrrecs fets per una administració a una empresa pública "pròpia" només es poden dur a terme si l’administració adjudicadora té un control real i decisiu sobre els objectius i les decisions estratègiques de l’empresa.
La sentència estableix que, per poder fer un encàrrec d’aquest tipus, l’administració adjudicadora ha de tenir una influència decisiva sobre l’empresa pública, a través d’un control conjunt real que impedeixi qualsevol distorsió en la competència. El Tribunal recalca que no n’hi ha prou amb una participació accionarial minoritària per considerar que existeix aquest control.
En el cas de FISERSA, la predominança del control per part de l’Ajuntament de Figueres, que compta amb la majoria absoluta de les accions i de la presa de decisions estratègiques, fa que no es compleixi el criteri de control conjunt per part de les altres administracions.
Fonts consultades apunten que, d’acord amb aquesta sentència, les administracions públiques que haguessin fet encàrrecs a empreses públiques sobre les quals no exerceixin un control efectiu hauran de revisar aquests encàrrecs i obrir processos de licitació en què aquestes empreses públiques concorrin amb altres operadors amb les seves capacitats i demostrin ser l’opció més beneficiosa per a l’interès general. En el cas concret de Fisersa, el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i Vilafant hauran de fer una revisió d’ofici declarant nuls els encàrrecs de gestió. L’alternativa seria que Fisersa modifiqués els seus estatuts, de manera que tant el Consell Comarcal de l’Alt Empordà com Vilafant tinguin capacitat de decisió i d’oposició a les decisions en els òrgans de govern.
