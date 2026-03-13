Figueres preveu obrir l'oficina antiocupació i la subseu de la Guàrdia Urbana abans de l'estiu

Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El director general de la Policia, Josep Lluís Trapero, i l'alcalde Jordi Masquef.

El director general de la Policia, Josep Lluís Trapero, i l'alcalde Jordi Masquef. / Gemma Tubert (ACN)

Gemma Tubert / ACN

Gemma Tubert / ACN

Figueres

L'Ajuntament de Figueres preveu obrir la subseu de la Guàrdia Urbana i l'oficina antiocupació abans de l'estiu. L'equipament tindrà com a objectiu oferir una atenció més àgil i especialitzada davant els casos d'ocupació il·legal d'habitatges, un dels principals problemes que pateix la ciutat. L'alcalde, Jordi Masquef, ho ha anunciat després de la Junta de Seguretat, que s'ha celebrat aquest divendres amb presència del director general de la Policia, Josep Lluís Trapero. Tant Masquef com Trapero han destacat que durant el 2025 els delictes a la ciutat han pujat només un 0,1% i que els que més han crescut han estat els "menys greus". Tot i això, Trapero ha refermat el compromís d'incrementar el nombre d'agents amb la nova promoció.

· Estem treballant per ampliar aquesta informació

TEMES

