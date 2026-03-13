Fuig d'un control a Empuriabrava, abandona el cotxe i acaba detingut després d'una persecució
El conductor, de 39 anys, tenia pendent una ordre de recerca i detenció i conduïa sense permís.
La Policia Local de Castelló d’Empúries i els Mossos d’Esquadra van detenir dimecres a la nit a Empuriabrava un conductor de 39 anys que va fugir d’un control de pas, va abandonar el vehicle i va intentar escapar a peu a tocar de la Muga. Sobre el detingut pesava una ordre de recerca i detenció.
L’actuació va començar en un control de pas al sector Carlit d’Empuriabrava, en què participaven agents de la Policia Local de Castelló d’Empúries i dels Mossos d’Esquadra. El conductor d'un cotxe en veure els agents, va fer cas omís a les seves ordres, no es va aturar i va fugir amb el vehicle.
A partir d'aquí va començar una persecució que es va allargar per diversos carrers fins al camí natural de la Muga. Durant el recorregut, l’home va desobeir les ordres dels agents per aturar-se i va circular infringint la senyalització viària, amb el consegüent risc per a la resta d’usuaris de la via.
Sense carnet
Finalment, va abandonar el cotxe al sector Montseny i va continuar la fugida a peu, però les patrulles el van interceptar i detenir. En identificar-lo, els agents van comprovar que tenia una ordre de recerca i detenció pendent. A més, el van denunciar per conduir sense permís.
El vehicle va quedar immobilitzat després de la intervenció policial.
