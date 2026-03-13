Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Fuig d'un control a Empuriabrava, abandona el cotxe i acaba detingut després d'una persecució

El conductor, de 39 anys, tenia pendent una ordre de recerca i detenció i conduïa sense permís.

El control policial a Empuriabrava.

El control policial a Empuriabrava. / Policia Local de Castelló d'Empúries

Eva Batlle

Eva Batlle

Empuriabrava

La Policia Local de Castelló d’Empúries i els Mossos d’Esquadra van detenir dimecres a la nit a Empuriabrava un conductor de 39 anys que va fugir d’un control de pas, va abandonar el vehicle i va intentar escapar a peu a tocar de la Muga. Sobre el detingut pesava una ordre de recerca i detenció.

L’actuació va començar en un control de pas al sector Carlit d’Empuriabrava, en què participaven agents de la Policia Local de Castelló d’Empúries i dels Mossos d’Esquadra. El conductor d'un cotxe en veure els agents, va fer cas omís a les seves ordres, no es va aturar i va fugir amb el vehicle.

A partir d'aquí va començar una persecució que es va allargar per diversos carrers fins al camí natural de la Muga. Durant el recorregut, l’home va desobeir les ordres dels agents per aturar-se i va circular infringint la senyalització viària, amb el consegüent risc per a la resta d’usuaris de la via.

Sense carnet

Finalment, va abandonar el cotxe al sector Montseny i va continuar la fugida a peu, però les patrulles el van interceptar i detenir. En identificar-lo, els agents van comprovar que tenia una ordre de recerca i detenció pendent. A més, el van denunciar per conduir sense permís.

El vehicle va quedar immobilitzat després de la intervenció policial.

