Medi ambient
Impulsen un projecte per millorar l'estat ecològic de tres espais naturals de l'Alt Empordà
La Fundació Pioneers of our Time desplega actuacions al Massís de les Salines, els Penya-segats de la Muga i la Garriga d'Empordà
La Fundació Pioneers of our Time impulsa un projecte de conservació que inclou 30 actuacions en tres espais naturals protegits de l'Alt Empordà amb l'objectiu de millorar-ne l'estat ecològic i reforçar-ne la gestió. La iniciativa afecta una superfície de prop de 5.800 hectàrees i es desplega al Massís de les Salines, els Penya-segats de la Muga i la Garriga d'Empordà.
El projecte s'inscriu en una línia de subvencions de la Generalitat adreçada a entitats ambientals sense ànim de lucre per afavorir la conservació del patrimoni natural i la biodiversitat, en col·laboració amb els ens locals. Les actuacions es distribueixen en cinc àmbits: conservació, recerca, educació ambiental i sensibilització, ús públic i voluntariat.
Actuacions en tres espais protegits
El gruix de les actuacions es concentra al Massís de les Salines, que amb 4.887 hectàrees és l'espai més extens dels tres. En aquesta zona s'hi duen a terme millores en punts d'aigua dolça amb rampes de salvament per a amfibis, l'elaboració de bases de dades de biodiversitat i estudis específics sobre fauna, com ara el seguiment de rapinyaires i ratpenats.
Als Penya-segats de la Muga, de 356 hectàrees, les intervencions se centren sobretot en la millora i l'ordenació de l'ús públic. Entre les mesures previstes hi ha la substitució de la tanca texana existent i la renovació de la senyalització a l'entorn de les mines de Montdevà.
Pel que fa a la Garriga d'Empordà, amb 547 hectàrees, el projecte inclou accions de recuperació de l'hàbitat del garric, afectat per la proliferació de pi blanc després de l'incendi del 2012, així com el manteniment d'espais oberts per afavorir espècies de fauna prioritàries.
Governança, pedagogia i participació
La iniciativa també incorpora actuacions transversals, com la instal·lació i renovació de cartelleria d'accés als espais naturals i el desenvolupament d'una oferta pedagògica específica per a cada espai, amb una prova pilot ja iniciada a Maçanet de Cabrenys.
Paral·lelament, es treballa en la redacció de plans de gestió amb un model de governança compartida, en coordinació amb ajuntaments i altres actors del territori. Segons la informació facilitada, aquests espais no disposen actualment d'òrgan gestor propi.
El projecte preveu també diverses accions de participació ciutadana, com un Bioblitz a l'entorn del Santuari de la Mare de Déu de les Salines, una formació de margers de pedra seca amb certificat oficial a partir del 21 de març i un cens col·lectiu d'aus rapinyaires aquesta primavera.
