Comerç
Calçats Roig de Figueres acaba una etapa de 157 anys a punt per iniciar-ne una altra
Miquel Roig, l’actual propietari, ha celebrat una concorreguda festa amb motiu d’una jubilació que obre la porta al relleu comercial dels seus establiments
Santi Coll
Calçats Roig no és un establiment qualsevol. Forma part de les botigues de Figueres de llarga trajectòria familiar, un camí que es remunta al segle XIX i que ha estat sempre marcat pel caràcter emprenedor dels seus gestors. El darrer d’ells, Miquel Roig Casademont, s’acaba de jubilar. La seva trajectòria professional és intensa i li ha valgut nombrosos reconeixements, el més important dels quals va arribar el 2021, quan en nom d ela família va recollir el Premi Nacional de Comerç atorgat per la Generalitat de Catalunya. Roig va rebre el guardó de mans del president d’aleshores, Pere Aragonès, i del Conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent. L’acte es va celebrar al Saló Sant Jordi del Palau de la Generalitat.
Poc abans, Calçats Roig havia celebrat els seus 150 anys. Una xifra gens anecdòtica, ja que va servir, diumenge passat, per a presidir la festa d’aniversari i comiat del comerciant figuerenc amb el lema "Molt més que 150!". La celebració s’havia de fer a la placeta baixa de la Rambla, just a davant dels dos locals de Calçats Roig, però la forta tramuntanada va obligar a traslladar-la sota cobert, en un altre espai no menys emblemàtica de la ciutat: el Casino Menestral.
A l’acte no hi va faltar de res. El vestíbul es va omplir a vessar de gent. La família Roig va explicar el motiu i les circumstàncies d’un relleu familiar que s’ha estroncat per raons ben argumentades i que no seran impediment perquè, ben aviat, Miquel Roig pugui anunciar qui agafarà el relleu a la històrica sabateria fundada el 1869. Envoltat de la família, clients i amics, Miquel Roig va repassar aquesta història comercial que també l’ha portat a ser membre de diferents directives de Comerç Figueres o a rebre, fa pocs fies, la visita de la directora general de Comerç, Marta Angerri, la qual va agrair-li tota la feina feta fins ara en aquest sector.
La festa de diumenge va tenir un component musical amb l’actuació dels membres de Clima i la corresponent bufada d’espelmes de l’homenatjat. No hi van faltar els alcaldes de Figueres i Banyoles, Jordi Masquef i Miquel Noguer, respectivament, localitats que han gaudit fins ara de les seves botigues.
Miquel Roig es mostra agraït "amb tothom qui ens va acompanyar en aquesta festa tan especial. Va ser un gràcies i un arreveure, aviat tindrem bones notícies. Mentrestant, agraeixo a l’Ajuntament, al Casino i a Comerç Figueres les facilitats posades per a celebrar l’acte".
Un llarg historial
Calçats Roig és un dels noms més reconeguts del comerç històric de Figueres: una trajectòria que arrenca el 1869, quan la casa treballava artesanalment l’espardenya. El fundador Sebastià Roig, conegut popularment com "en Vilanova", va donar el nom de "Calzados Vilanova" a la primera botiga, situada entre els carrers Caamaño i Monturiol, centrada aleshores en l’elaboració i venda d’espardenyes, un producte que li va donar prestigi a tota la comarca.
El negoci manté el fil de continuïtat familiar: l’any 1944 el relleu passa al fill, Sebastià Roig Sirvent, en plena postguerra, i s’hi introdueixen nous articles de calçat, en una etapa marcada per la capacitat d’aguantar el pols del moment i consolidar una manera de fer basada en l’ordre, el servei i l’ofici. La botiga fa un salt de modernització el 1983, quan Miquel Roig Casademont impulsa una reforma i transforma la marca de "Calzados Vilanova" a "Roig, Calçats i espardenyes", actualitzant la imatge sense perdre l’essència.
Després de successives reformes i ampliacions el projecte s’identifica com a Calçats Roig Urban Confort i Orígens, instal·lat a la Rambla de Figueres, i es presenta com l’evolució d’un comerç local que reivindica el coneixement acumulat en un segle i mig llarg, combinant atenció personalitzada i adaptació als nous hàbits de compra. L'empresa també és present a Banyoles i ho va ser, durant un llarg temps, a Cadaqués.
