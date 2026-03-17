Desmantellen una plantació de marihuana en una granja abandonada de Navata
Els Mossos detenen un home i una dona acusats de tràfic de drogues i frau elèctric
Els Mossos d’Esquadra han detingut un home i una dona de 37 anys per la seva suposada relació amb una plantació de marihuana descoberta en una granja abandonada de Navata. La policia els atribueix un delicte contra la salut pública i un altre de defraudació de fluid elèctric, ja que la llum estava punxada.
La investigació la va dur a terme la Unitat d’Investigació de la comissaria de la comissaria de Figueres, que sospitava que a l’interior de l’antiga explotació agrària hi podia haver un cultiu de marihuana. Arran d’això, el 3 de març els agents van fer una entrada i escorcoll a la finca.
A dins, hi van trobar una plantació amb 533 plantes de marihuana i tota la infraestructura necessària per mantenir-la activa, com ara extractors, aparells d’aire condicionat, focus i altres elements. Segons la investigació, la instal·lació s’alimentava amb una connexió il·legal a la xarxa elèctrica, motiu pel qual també se’ls acusa de frau elèctric.
Els Mossos van desmantellar la plantació i van intervenir tant les plantes com tot el material. En el moment de l’escorcoll no hi havia ningú a la granja.
Després de diverses gestions, els agents van identificar els presumptes responsables i els van detenir a la ciutat de Figueres el 13 de març, cap a dos quarts de set de la tarda. Segons ha informat el cos policial, tots dos tenien antecedents.
Els arrestats van passar l’endemà a disposició judicial i van quedar en llibertat amb càrrecs.
- Mor el conductor d’un cotxe en un xoc frontal amb un camió dels Bombers a Cassà de la Selva
- Les imatges de l'accident de Cassà de la Selva
- L’Estat aclareix que la muralla de Tossa és de la seva titularitat i hi actuarà
- La CUP denuncia una pujada de sou “desmesurada” de l’alcalde de Sant Martí Vell
- Un pastor compra el seu propi ramat per mantenir viva la transhumància al Pla de l'Estany
- Un incendi en un pis obliga a desallotjar un bloc de Girona, confinar edificis del costat i deixa un ferit
- Salt, Girona i Figueres són al «top 25» estatal en la taxa de robatoris violents
- Napo: «Tenia el talent i les condicions per ser professional; el cap, no»