Exercici militar
VÍDEO | Un helicòpter Chinook irromp al cel de l’Alt Empordà en unes jornades de formació periodística entre Figueres i Sant Climent
L’aeronau, una de les principals plataformes de transport pesant de les Forces Aeromòbils de l’Exèrcit de Terra, va aterrar al fossat del castell de Sant Ferran i es va desplaçar després fins a la base militar de l'Albera
Santi Coll
Un helicòpter Chinook de l’Exèrcit de Terra ha participat en unes jornades militars de formació per a periodistes desenvolupades aquests dies a l’Alt Empordà, amb activitats al castell de Sant Ferran de Figueres i a la base militar de Sant Climent Sescebes. L’aeronau, una de les més característiques de les Forces Aeromòbils de l’Exèrcit de Terra, va ser un dels elements més visibles d’una cita vinculada a l’àmbit de la comunicació i la divulgació de la tasca militar.
La presència del Chinook sobrevolant Figueres, aquest dilluns, ha cridat l’atenció per les dimensions i la singularitat d’aquest helicòpter, identificable pel seu fuselatge allargat i pels dos rotors en tàndem. No es tracta, però, d’un aparell d’atac, sinó d’un helicòpter de transport pesant concebut per traslladar tropes, material, vehicles lleugers i càrrega logística en operacions militars o en situacions d’emergència.
Travessant la comarca
Després de la seva arribada al castell de Sant Ferran, on va aterrar en el fossat, l’helicòpter es va desplaçar fins a l’aquarterament de Sant Climent Sescebes, seu del regiment Arapiles 62. El moviment entre Figueres i Sant Climent s’emmarca en unes jornades pensades per mostrar sobre el terreny als periodistes acreditats part de les capacitats de l’Exèrcit de Terra.
El Chinook és una de les principals eines de mobilitat de les Forces Aeromòbils perquè permet desplegar personal i equipament amb rapidesa en zones on l’accés per carretera és difícil o massa lent. Aquesta capacitat el converteix en una peça clau en maniobres logístiques, inserció i extracció d’unitats, evacuacions i suport a operacions terrestres.
En el cas espanyol, aquests helicòpters han estat modernitzats en els darrers anys fins a la versió CH-47F, amb millores en aviònica, sistemes de navegació i capacitats operatives. Aquesta renovació ha permès allargar la vida útil d’una flota considerada estratègica dins l’estructura de l’Exèrcit de Terra. Segons el Ministeri de Defensa, el programa ha culminat amb la renovació de 17 aparells, i l’abril de 2025 es va formalitzar l’entrega de l’últim helicòpter modernitzat. Aquesta nova versió incorpora cabina digital, comunicacions més avançades, millores d’autoprotecció, protecció anticorrosió i sistemes de càrrega més eficients, amb l’objectiu d’allargar la vida operativa de la flota més enllà de 2050.
