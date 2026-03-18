Santa Creu 2026
El cartell de Fires de Figueres festeja els 150 anys de Ciutat amb els castellers com a pregoners
L'obra de Clàudia Cobos destaca imatges icòniques i populars presidides per l'històric capgros Berruga
Santi Coll
La dissenyadora Clàudia Cobos és l'autora del cartell de les Fires de la Santa Creu de Figueres, que s'han de celebrar entre el 28 d'abril i el 3 de maig d'enguany. L'obra s'ha presentat a la placeta de la Tramuntana, just al capdamunt del primer tram de la pujada del Castell, a punt de ser inaugurat després de les obres de remodelació. El regidor de Cultura Popular, Josep Maria Bernils, ha explicat que el cartell està vinculat als actes de celebració dels 150 anys de la proclamació de Figueres com a Ciutat i que és "l'embrió d'un cartell commemoratiu dels 150, institucional, que es presentarà més endavant. I ha afegit com a fet anecdòtic, que el 1876, just ara fa un segle i mig, l'Ajuntament va decidir treure el mercat de bestiar de la plaça del Teatre per a ubicar-lo en aquest emplaçament de davant de l'antiga Torre Gorgot, l'actual Torre Galatea.
El treball de Clàudia Cobos mostra alguns dels elements iconogràfics i populars de la ciutat, entre ells el campanar de Sant Pere, el Casino Menestral, el monument de la Monturiola i la façana del Jardí. Tenen una presència destacada els Merlots, els membres de la Colla Castellera de Figueres, convidada a fer el pregó d'enguany coincidint amb el seu trentè aniversari. La figura més destacada és la del capgròs Berruga, nascut precisament el mateix any que Figueres obtenia el títol de ciutat.
Talent jove
Clàudia Cobos no s'ha oblidat d'altres aspectes singulars com les creus de maig fetes amb la participació popular de les entitats i el Xupinasso del Cafetó. Cobos, de 29 anys, és l'actual presidenta de la Federació d'Arts Escèniques de Figueres.
L'alcalde, Jordi Masquef, ha lloat la qualitat de l'obra: "M'agrada molt, la primera impressió sempre és la que compta", ha dit. Masquef també ha ressaltat "l'encert d'apostar per la gent jove" a l'hora de potenciar el talent local. L'alcalde ha estat acompanyat pels regidors Carme Martínez, Josep Maria Bernils, Pilar Sánchez i Mariona Seguranyes.
