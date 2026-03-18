Vila-sacra, El Far d'Empordà, Riumors i Fortià presenten un contenciós contra Figueres per l'increment del preu de l'aigua
L'empresa plurimunicipal Fisersa és qui els dona el servei en alta
Els ajuntaments de Vila-sacra, El Far d'Empordà, Fortià i Riumors han presentat un recurs contenciós-administratiu per l'increment "desmesurat" del preu de l'aigua per part de Fisersa, l'empresa plurimunicipal de Figueres que els dona el servei en alta. Els ajuntaments han portat al jutjat l'aprovació definitiva de la modificació puntual de l'ordenança de Figueres que ho regula. Al·leguen que l'augment de preu és de gairebé el 100% i que és fruit d'una "decisió unilateral" de Figueres que "contradiu l'accés a serveis essencials". En aquest sentit, els consistoris afectats diuen que tramitat l'augment sense "cap tipus d'avís previ" i ho qualifiquen de "falta total de respecte" envers el funcionament de la resta d'ajuntaments.
L'increment suposa que passin de pagar a 0,54 euros el metre cúbic d'aigua a 1,07 euros. A més, també ha incrementat la quota trimestral de servei, que ha passat dels 138 als més de 1.250 euros. Una dada que suposa un increment del 900%, remarquen.
En un comunicat conjunt, els ajuntaments detallen que han presentat el recurs contra l'ordenança de Figueres que preveu l'increment i asseguren que ho han fet perquè han de "treballar i lluitar" perquè els seus ciutadans tinguin un "tracte just" en el pagament de serveis. "És una premissa que amb les noves tarifes imposades per l'Ajuntament de Figueres s'incompleix de forma flagrant".
A banda d'aquests quatre ajuntaments, hi hauria més poblacions afectades per l'increment. Es tracta de Llers, Cabanes, Santa Llogaia d'Àlguema, Vilamalla i Vilafant.
