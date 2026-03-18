Ens comarcal
UGT denuncia que el conveni laboral del Consell Comarcal de l'Alt Empordà torna a encallar-se: "El govern ha fet marxa enrere"
La Junta de Personal i la UGT alerten també que la valoració dels llocs de treball, anunciada el 2025 com una "mesura imminent", continua sense resoldre's
Josep López Navarro
Unió General de Treballadors (UGT) ha denunciat el bloqueig del conveni laboral i de la valoració dels llocs de treball al Consell Comarcal de l’Alt Empordà, dos processos que, segons la Junta de Personal, continuen sense resoldre’s després d’anys de tramitació.
Pel que fa al nou conveni laboral, la Junta de Personal, de majoria sindical de la UGT, sosté que el govern comarcal ha fet "marxa enrere", malgrat que el text havia estat aprovat per l’assemblea de treballadors i signat també en la Mesa General de Negociació. "Qui signa un acord ha de garantir-ne el compliment", remarquen en un comunicat emès per UGT. En aquest sentit, els representants recorden que es tracta d’un acord destinat a actualitzar unes condicions laborals que fa més de vint anys que no es renoven.
Amb relació a la valoració dels llocs de treball, la Junta de Personal recorda que es va presentar públicament el gener del 2025 com una actuació imminent per millorar les condicions de la plantilla. Tanmateix, apunten que, "un any després, les al·legacions presentades pels treballadors encara no s’han resolt i el procés continua encallat després de 10 anys".
Així mateix, la Junta de Personal alerta que aquesta situació "debilita la institució" i repercuteix directament en els serveis públics que es presten a la ciutadania. Per tot això, reclamen "solucions immediates". "Ja n’hi ha prou d’excuses, promeses i anuncis que no es compleixen: és hora de passar de les paraules als fets", remarquen.
Cal recordar que el comitè dels treballadors ha assenyalat en més d'una ocasió que l’absència d’actualitzacions ha generat dificultats per retenir personal, una elevada rotació, places vacants durant mesos i una disminució en la continuïtat i estabilitat dels serveis prestats als municipis de la comarca.
En aquest sentit, els treballadors fa temps que reclamen els sous "que pertoquen" i denuncien una “pèssima gestió". Per això, es van impulsar diverses accions de protesta el mes de desembre.
Un pressupost que inclou millores salarials
Per la seva banda, el Ple del Consell Comarcal va aprovar el dimarts 18 de novembre un pressupost de 46,9 milions d’euros per al 2026 que inclou millores salarials per al personal. "Un dels objectius centrals del pressupost aprovat per a aquest any 2026 és aplicar la nova Valoració de Llocs de Treball, que permetrà millorar les condicions laborals dels treballadors i treballadores del Consell", explicaven des de l’ens a través d'un comunicat. Per aquest motiu, afegien, "el capítol I, relatiu a les despeses de personal, incrementa un 2% els costos derivats de la plantilla respecte al 2025, i es contempla un increment addicional del 2,5% per al 2026 aplicat sobre les retribucions ja actualitzades. També en aquest sentit, es destaca la dotació de 195.800 euros del Fons de Contingència, directament relacionada amb l’aplicació de la Valoració de Llocs de Treball",
Pel que fa a les millores reclamades pel personal, el president del Consell Comarcal, Agustí Badosa, recordava, al novembre, que "des de l’inici d’aquest mandat la nostra voluntat i disposició han estat totals, i per aquest motiu seguim treballant amb la Junta de Personal per poder aplicar la nova Valoració de Llocs de Treball tan aviat com sigui possible". Per això, destacava que s'ha "incrementat el capítol I i hem dotat un Fons de Contingència, mesures que impliquen una inversió de més de 600.000 euros. Creiem que és imprescindible retenir el talent i comptar amb professionals ben retribuïts per tal de prestar els serveis de manera eficient a la ciutadania".
