VÍDEO | Aquest és el cartell de Fires de Figueres 2026
La dissenyadora Clàudia Cobos és l'autora del cartell de les Fires de la Santa Creu de Figueres, que s'han de celebrar entre el 28 d'abril i el 3 de maig d'enguany. L'obra s'ha presentat a la placeta de la Tramuntana, just al capdamunt del primer tram de la pujada del Castell, a punt de ser inaugurat després de les obres de remodelació. El regidor de Cultura Popular, Josep Maria Bernils, ha anunciat que el cartell dona "el tret de sortida" als actes de celebració dels 150 anys de la proclamació de Figueres com a Ciutat. El treball de Clàudia Cobos mostra alguns dels elements iconogràfics i populars de la ciutat, entre ells el campanar de Sant Pere, el Casino Menestral, el monument de la Monturiola i la façana del Jardí. Tenen una presència destacada els Merlots, els membres de la Colla Castellera de Figueres, convidada a fer el pregó d'enguany coincidint amb el seu trentè aniversari. La figura més destacada és la del capgròs Berruga, nascut precisament el mateix any que Figueres obtenia el títol de ciutat. Més informació