Detenen a Figueres dos lladres de joieries per un robatori a Manresa

Els Mossos els van enxampar quan es disposaven a entrar en una altra joieria i investiguen si estan implicats en més casos arreu de Catalunya

La Joieria Uró de Manresa el vespre dels fets, el passat 11 de març / Edu Font / Arxiu

Eduard Font Badia

Manresa

Els Mossos d'Esquadra han detingut a Figueres els dos presumptes lladres de joieries que el passat dia 11 de març van robar en una de Manresa.

Segons ha pogut saber Regió 7, del mateix grup editorial de Diari de Girona, els dos homes es trobaven a punt d’entrar en una joieria de la capital de l’Alt Empordà quan van ser reconeguts i posteriorment detinguts pels Mossos d’Esquadra.

La detenció es va fer al voltant de les nou del vespre del 17 de març. El cas el porta, pel que fa a Manresa, la Unitat d’Investigació de la comissaria del Bages, i segons han confirmat, els detinguts són dos homes de 28 i 24 anys relacionats amb el furt. Per la resta, la investigació segueix oberta.

Més casos

Per ara, els Mossos no confirmen ni desmenteixen que siguin els autors d’altres robatoris a Catalunya, tot i que l’existència d’un grup de missatgeria de joiers de tot el país així ho demostraria. De fet, aquest grup pot haver estat clau a l’hora de mantenir la vigilància sobre l’activitat d’aquesta banda. La responsable de la joieria Uró de Manresa -el negoi assaltat a la capital del Bages-, "ha agraït la feina dels Mossos", i considera que "estar en aquest grup ens ha permès a tots estar avisats gairebé en temps real del lloc on es trobaven actuant aquesta gent".

Si es confirma, la banda hauria efectuat un autèntic tour per Catalunya, robant a joieries des de les Terres de l’Ebre fins a l’Alt Empordà, i passant per alguns punts de la Catalunya Central.

