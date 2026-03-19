Figueres suprimeix els contenidors soterrats obsolets abans d'instal·lar els del nou servei a l'octubre
Els actuals provocaven problemes de funcionament i una despesa anual de 60.000 en reparacions
L’Ajuntament de Figueres ha començar a suprimir els contenidors soterrats obsolets abans del canvi de contenidors que es farà amb el nou servei de recollida de residus a partir de l'octubre. Segons l'ajuntament, els actuals contenidors generaven nombrosos problemes de funcionament, amb una despesa anual aproximada de 60.000 euros per reparar-los, i de salubritat. El nou contracte preveu la supressió completa de les planxes dels contenidors soterrats i una reposició del paviment del terra i voreres. Fins que entri en funcionament els nous vehicles i contenidors, en els contenidors de càrrega laterals provisionals s’hi explicarà la mesura i es mostrarà la imatge dels nous contenidors, que inclouen la recollida de fracció orgànica.
Els més de 1.000 nous contenidors que inclou el nou contracte seran de càrrega en els dos laterals i es recolliran cinc fraccions (orgànica, resta, vidre, envasos i paper i cartró). A més, s’incorporarà, com a prova pilot, un espai pels olis domèstics. Les àrees d'aportació es reduiran de 230 a 190, un fet que permetrà ampliar l’espai lliure a la via pública.
Figueres va formalitzar, el gener passat, el contracte del nou servei de recollida d’escombraries amb la unió d’empreses Fomento de Construcciones i Contratas (FCC)-AREMA, adjudicatària del contracte per un import de 38.760.889 euros i per vuit anys. El nou servei es posarà en marxa després de l’estiu. Entre les novetats hi haurà el canvi de tots els contenidors, la implantació de la recollida porta a porta pels comerços del centre de la ciutat i per les empreses dels polígons, i la incorporació de la recollida de fracció orgànica i dels olis. La maquinària serà totalment nova: s’estrenaran una vintena de vehicles, entre camions i furgons.
Porta a porta pels comerços, restaurants i als polígons
Una de les grans novetats del nou servei serà la implantació del porta a porta en el sector comercial, hostaler i industrial. Per una banda, es recolliran diàriament les fraccions resta i orgànica de tots els establiments del sector de la restauració, incloent-hi fruiteries, menjadors escolars i socials. En els comerços del centre, a més, se’ls recollirà el paper, el cartró i els envasos. Per l’altre costat, en els establiments dels polígons industrials es farà la recollida porta a porta de les cinc fraccions, un fet que eliminarà els contenidors de la via pública. Entre altres serveis complementaris destaca la recollida selectiva del mercat de la fruita i de la verdura; i del paper i cartró dels centres educatius.
