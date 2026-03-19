Jutgen un acusat d'agredir sexualment una noia a Empuriabrava que no podia "consentir lliurement" pel consum de drogues
La víctima declara que té pocs records i no va ser fins a dies després que va tenir flaixos d'escenes "violentes"
L'Audiència de Girona ha jutjat aquest dijous un acusat que s'enfronta a 9 anys de presó per agredir sexualment i de manera continuada una noia a Empuriabrava, a l'Alt Empordà entre el 13 i el 17 de gener del 2022. La fiscalia i l'acusació particular sostenen que tots dos van estar consumint drogues al llarg de diversos dies i que la ingesta de tòxics va alterar l'estat de consciència de la víctima fins al punt que no tenia capacitat per "consentir lliurement". La víctima ha declarat al judici que no recorda quasi res del temps que van estar plegats i que no va ser fins dies després que va començar a tenir flaixos d'escenes "violentes" i ho va denunciar. L'acusat al·lega que va ser sexe consentit i que la víctima estava "conscient".
La fiscalia l'acusa d'un delicte continuat d'agressió sexual amb penetració i demana 8 anys de presó i 8 anys de llibertat vigilada, mentre que l'acusació particular, encapçalada pel lletrat Benet Salellas, eleva la petició a 9 anys. L'advocat de la defensa, Carles Monguilod, sol·licita l'absolució.
El judici, que s'ha fet a la secció tercera de l'Audiència de Girona, ha començat amb la declaració de la víctima. Segons ha detallat, va conèixer l'acusat a l'aniversari d'una amistat en comú i, uns mesos després, van quedar un parell de cops i van mantenir relacions sexuals consentides.
Es van tornar a veure el 13 de gener del 2022. Segons ha detallat, van estar xerrant, escoltant música i van consumir cocaïna. Quan es va acostar l'hora d'anar a dormir, li va demanar al processat si tenia alguna pastilla tipus orfidal per poder agafar el son. "Em va dir que no en tenia però que tenia una cosa semblant, i m'ho vaig prendre", ha dit. Immediatament, remarca que es va començar a notar "alguna cosa estranya" i que a partir d'aquí ja no té cap record fins a l'endemà.
Llavors, el processat li va dir que havien mantingut relacions sexuals i que haurien d'anar a la farmàcia a buscar la pastilla de l'endemà. També recorda que van anar a menjar alguna cosa i que no es trobava bé i tenia problemes per mantenir l'equilibri.
Després, va marxar perquè tenia un compromís familiar i anava al teatre a Barcelona amb la seva mare i el seu germà. La víctima assenyala que se sentia "completament desorientada" i "físicament molt perjudicada" i que ha anat reconstruint el que va passar preguntant-ho a les persones amb qui va estar en contacte.
La seva mare també ha declarat al judici i ha dit que quan la va passar a buscar amb cotxes la va veure, d'entrada, "molt esverada". Quan anaven de camí a Barcelona, ha detallat que es va aturar al voral de l'autopista i li va demanar que conduís ella perquè tenia molta son: "Es va adormir immediatament".
Ja al teatre, assenyala que continuava tenint un comportament erràtic i que, just abans de començar l'obra, va arribar a pujar a l'escenari buscant el bany.
També ha indicat que, després, no van anar a sopar ni a prendre res perquè la noia tenia molta pressa per tornar. L'endemà, la mare va coincidir a la feina amb una amiga de la víctima i li va dir que estava preocupada i que havia actuat com si hagués tingut "un brot psicòtic".
La víctima sosté que dissabte al vespre va tornar a casa de l'acusat a Empuriabrava i s'hi va estar fins dimarts al matí. D'aquests dies, concreta que en té pocs records, com anar a buscar més cocaïna o ingerir bolets al·lucinògens que li va facilitar el processat, cosa que també li sembla estrany que fes voluntàriament.
Dimarts al matí va sortir de casa de l'acusat i, quan va intentar agafar el cotxe, no el va poder engegar perquè s'havia quedat sense bateria. Llavors, va trucar una companya de feina perquè la passés a recollir. La companya també ha declarat al judici i ha explicat que va veure "molt malament", que no podia tenir una conversa coherent i contestava pràcticament amb monosíl·labs. La víctima li deia que la portés a la feina, d'on havia faltat, però la companya de feina ha declarat que va decidir portar-la a casa perquè veia que no estava en condicions.
La víctima ha remarcat que va estar dies amb un estat anímic baix, sentint-se malament i molt debilitada. Al llarg dels dies següents, va parlar en diverses ocasions amb l'acusat per preguntar-li què havia passat perquè no ho recordava. Aleshores, ell li va dir que havien mantingut relacions sexuals i que ell s'ho havia passat "molt bé". "Vaig començar a sentir que alguna cosa no estava bé", ha dit la denunciant que ha assenyalat que no va trigar massa a tenir flaixos amb dues escenes sexuals "violentes" per a les quals remarca que no va prestar consentiment perquè estava "totalment anul·lada".
Una amiga seva amb qui havia quedat dilluns però no s'hi va presentar també ha concretat que tant ella com una companya de pis de la víctima van estar preocupades i van intentar parlar amb ella al llarg del cap de setmana. Va aconseguir fer-ho un cop per telèfon, i també ha dit que parlava de manera incongruent.
Quan li van venir aquests flaixos a la ment, i després de parlar amb una psicòloga, va decidir interposar la denúncia a principis de febrer.
Consentit i "conscient"
L'acusat ha declarat al final del judici i ha assegurat que les relacions sexuals amb la víctima van ser consentides en tot moment. Segons la seva versió, el primer dia, divendres, la víctima va arribar a casa seva ja afectada pel consum de cocaïna perquè n'havia estat prenent amb una amiga i sosté que va ser ella qui va portar droga.
El processat sosté que aquella nit no van consumir "més d'un gram" entre els dos i que també tots dos es van prendre una pastilla per anar a dormir, i que era lorazepam que ell tenia a casa. Al llit, afirma que van tenir sexe voluntàriament: "Jo en tot moment la vaig notar conscient i proactiva".
L'endemà, exposa que van anar a la farmàcia i a dinar "amb total normalitat" i que tampoc li va notar cap afectació a la noia, més enllà dels efectes propis d'una "ressaca". L'acusat nega que dissabte a la nit, tornant del teatre, la víctima tornés a casa seva. Segons sosté, ell va estar amb un amic que es diu Peter, tot i que també ha reconegut que no ho havia declarat abans i tampoc l'han citat com a testimoni.
El processat diu que va tornar a quedar amb la víctima diumenge i van anar a buscar cocaïna. De camí, els va parar la policia en un control d'alcoholèmia. Conduïa ella i va donar negatiu.
De tornada a casa d'ell, exposa que van tornar a consumir i també van ingerir les restes d'uns bolets que ell tenia en un pot. Segons ha dit al judici, no n'hi havia ni per a una persona, en van ingerir els dos i ressalta que és "impossible" que li fes efecte a la víctima perquè era una quantitat "irrisòria". També ha negat que l'obligués a provar aquesta droga i remarca que va ser a petició de la víctima.
L'acusat diu que van estar mantenint relacions sexuals "normals" i ha negat qualsevol agressió: "En cap moment vaig percebre que estigués sense sentit o sense possibilitat de consentir". El processat diu dimarts al matí la víctima "va desaparèixer" sense que ell se n'adonés i que, en les converses posteriors, va veure que estava "preocupada" i que la va intentar "calmar".
El processat ha relatat que està en tractament per l'addicció i que va passar tres mesos ingressat per desintoxicar-se.
La fiscalia i l'acusació particular indiquen que la víctima pateix simptomatologia compatible amb un trastorn per estrès posttraumàtic. De fet, al judici han declarat la psicòloga amb qui va parlar d'entrada i altres professionals que l'han atès arran dels fets.
A banda de la pena de presó, la fiscalia vol que l'acusat indemnitzi la víctima amb 10.000 euros pel dany moral i l'acusació particular fixa la responsabilitat civil en 40.000 euros. El judici ha quedat vist per a sentència.
