Figueres defensa l'augment del preu de l'aigua i assegura que fins ara la cobrava per sota cost als municipis veïns
El consistori estudia reclamar els imports no percebuts als ajuntaments que han presentat el recurs al TSJC
L'Ajuntament de Figueres ha justificat l'increment de la tarifa de l'aigua als municipis del seu entorn, després que alguns consistoris hagin presentat un recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. El govern municipal assegura que la revisió de preus respon a la necessitat d'equiparar-los al cost real del servei, d'acord amb la normativa vigent, i corregir un desequilibri estructural que, segons apunten en un comunicat, ha comportat pèrdues superiors al milió d'euros en els últims quatre anys. El consistori estudia jurídicament reclamar els diners que s'han deixat de percebre als municipis que han presentat el recurs al TSJC.
El consistori figuerenc defensa que, durant gairebé dues dècades, ha subministrat aigua als municipis de la comarca per sota del cost real a través de l'empresa FISERSA, assumint la diferència amb recursos propis. Només en els últims quatre anys, aquest fet ha suposat deixar d'ingressar més d'un milió d'euros, una càrrega que, segons l'Ajuntament, ha recaigut sobre la ciutadania de Figueres.
L'actual ordenança és la primera que aproxima el preu del servei al seu cost real, tot i que encara no l'assoleix completament. El govern local calcula que, malgrat l'augment, es continuarà generant un dèficit anual de més de 37.000 euros. Amb la nova tarifa, els ingressos passaran d'uns 210.000 euros anuals a una previsió de 461.000.
Des de l'Ajuntament subratllen que la revisió s'ha fet seguint el principi de recuperació de costos que estableix la normativa europea, especialment la Directiva Marc de l'Aigua, i que va ser validada prèviament per la Comissió de Preus de Catalunya. També remarquen que la tramitació de l'ordenança es va fer amb transparència i exposició pública.
El govern municipal rebutja que la mesura tingui un caràcter recaptatori i la presenta com una decisió "per posar ordre", garantir la sostenibilitat del servei i "corregir un desequilibri estructural acumulat al llarg dels anys". En paral·lel, recorda que la xarxa de Figueres hauria de funcionar com a recurs de suport i no com a font principal d'abastament, tal com estableixen els plans de sequera.
En aquest sentit, el consistori lamenta que alguns municipis de l'entorn "han deixat en desús els pous i captacions pròpies, en lloc de mantenir-les i invertir-hi per garantir la qualitat de l'aigua potable".
L'Ajuntament assenyala directament al cas del Far d'Empordà. "No s'entén que ajuntaments com el del Far d'Empordà subministren aquesta aigua a grans empreses logístiques a un preu inferior al de la tarifa que paguen els ciutadans i empreses de Figueres", ha detallat en un comunicat.
El consistori no descarta emprendre accions legals per reclamar els imports no percebuts en els darrers quatre anys als municipis que han presentat el recurs. L'alcalde, Jordi Masquef, defensa que la prioritat és "posar ordre a una situació històricament injusta" i protegir els interessos de la ciutat.
Recurs per l'increment del preu de l'aigua
Aquest dimecres, els ajuntaments de Vila-sacra, El Far d'Empordà, Fortià i Riumors (Alt Empordà) van presentat un recurs contenciós-administratiu per l'increment "desmesurat" del preu de l'aigua per part de Fisersa, l'empresa plurimunicipal de Figueres que els dona el servei en alta. Els ajuntaments van portat al jutjat l'aprovació definitiva de la modificació puntual de l'ordenança de Figueres que ho regula.
Van al·legar que l'augment de preu és de gairebé el 100% i que és fruit d'una "decisió unilateral" de Figueres que "contradiu l'accés a serveis essencials". En aquest sentit, els consistoris afectats van assegurar que s'ha tramitat l'augment sense "cap tipus d'avís previ" i ho van qualificar de "falta total de respecte" envers el funcionament de la resta d'ajuntaments.
