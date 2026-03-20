Peralada prepara la Processó dels Dolors, un dels actes més emblemàtics de la Setmana Santa, per al 27 de març de 2026
La Processó del Silenci de Peralada, amb més de vuit segles d'història, tornarà a recórrer el nucli antic de la vila, sortint de l'Església Parroquial de Sant Martí
Peralada celebrarà el pròxim divendres 27 de març de 2026 una de les cites més arrelades de la seva Setmana Santa. La Processó dels Dolors, prevista a les 20.30 h després de la missa, tornarà a recórrer el nucli antic de la vila amb la participació de prop d’una seixantena de persones, segons la nota de premsa.
La celebració és un dels actes més emblemàtics del calendari religiós peraladenc. També és coneguda com la Processó del Silenci, pel clima de recolliment que l’acompanya, i acumula més de vuit segles d’història, fet que la situa entre les processons més antigues de Catalunya.
La comitiva sortirà de l’Església Parroquial de Sant Martí i passarà per la Plaça Gran, la plaça Sant Domènec, el carrer Burriana, el carrer del Forn, la plaça de Sant Antoni, la plaça del Carme, el carrer de l’Hospital, la Costa de les Monges, la plaça Ramon Muntaner i la plaça de l’Església. Es tracta, en definitiva, d’un recorregut pel cor antic del municipi que cada any atrau centenars de persones.
Una comitiva amb fort pes simbòlic
Durant la processó, els participants es rellevaran per portar les imatges que només surten una vegada l’any de la parròquia. A més, l’acte comptarà amb l’acompanyament de l’Orquestra i la Coral de Peralada, un element que reforça el to solemne d’una celebració molt vinculada a la tradició local.
L’ordre de la processó inclourà, entre altres elements, la creu processional amb cirials, el Penó dels Dolors, set banderes portades per nens, diverses imatges religioses i la presència de la clerecia, així com de la priora i les comissàries. Tot plegat configura una escenografia ritual que manté viu un dels actes més singulars del municipi.
Els priors d'enguany
Els priors d’enguany són Josep Galceran Brugat i Paquita Nou Gibrat. Els primers comissaris seran Andreu Faro Pérez i Angie Ortiz Rodríguez, mentre que els segons comissaris seran Paco Malagón Calmaestra i Tere Rodríguez Franco.
En acabar la processó, la jornada continuarà amb la tradicional brunyolada popular a la Plaça Gran, oberta a tota la ciutadania. Peralada obrirà així els actes de Setmana Santa amb una celebració que combina història, devoció i participació popular al centre mateix de la vila.
