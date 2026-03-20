Un accident amb un cotxe bolcat talla l’AP-7 a Biure en sentit França
En el xoc s’hi han vist implicats dos turismes i les primeres informacions apunten a dos ferits
L’autopista AP-7 es troba tallada a l’altura de Biure per un accident de trànsit. El sinistre s’ha produït poc abans de dos quarts de deu del matí, al punt quilomètric 16 de l’AP-7, dins el terme de Biure i molt a prop del terme de Pont de Molins, en sentit França.
Segons les primeres informacions, en l’accident s’hi han vist implicats dos turismes i un dels vehicles ha acabat bolcat al mig de la via, fet que ha obligat a tallar la circulació.
De moment, el Servei Català de Trànsit apunta que hi ha dos ferits, tot i que encara se’n desconeix l’estat.
Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat efectius dels Mossos d’Esquadra de Trànsit, del SEM i dels Bombers, que continuen treballant sobre el terreny.
El sinistre viari genera retencions a la zona, que arriben al quilòmetre de longitud.
Subscriu-te per seguir llegint
- Un jubilat haurà de tornar més de 17.000 euros per cobrar la pensió de jubilació i la incapacitat temporal al mateix temps
- Les manifestacions dels docents gironins, en directe: la protesta es trasllada a la seu de la Generalitat
- Una dona de 61 anys resulta ferida molt greu en ser atropellada a Girona
- Les manifestacions del personal docent col·lapsaran les entrades de Girona aquest dijous al matí
- Els docents diuen prou: 'Em vaig fer mestra per vocació, però ara no ho recomanaria a ningú
- Detenen dos fugitius internacionals a les comarques de Girona: un reclamat per homicidi a Vilablareix i un narco a Blanes
- La lloretenca Abril Azabal, becada per Amancio Ortega per estudiar als EUA, topa amb traves per fer la selectivitat a Catalunya: “T’esforces i et tracten així”
- El Millón de l'EuroMillones cau a les comarques gironines