Un accident amb un cotxe bolcat talla l’AP-7 a Biure en sentit França

En el xoc s’hi han vist implicats dos turismes i les primeres informacions apunten a dos ferits

L'accident de trànsit i les cues a l'autopista AP-7 a l'altura de Biure. / Servei Català del Trànsit

Eva Batlle

Biure

L’autopista AP-7 es troba tallada a l’altura de Biure per un accident de trànsit. El sinistre s’ha produït poc abans de dos quarts de deu del matí, al punt quilomètric 16 de l’AP-7, dins el terme de Biure i molt a prop del terme de Pont de Molins, en sentit França.

Segons les primeres informacions, en l’accident s’hi han vist implicats dos turismes i un dels vehicles ha acabat bolcat al mig de la via, fet que ha obligat a tallar la circulació.

De moment, el Servei Català de Trànsit apunta que hi ha dos ferits, tot i que encara se’n desconeix l’estat.

Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat efectius dels Mossos d’Esquadra de Trànsit, del SEM i dels Bombers, que continuen treballant sobre el terreny.

El sinistre viari genera retencions a la zona, que arriben al quilòmetre de longitud.

