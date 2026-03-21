Alliberen una vintena d'ibis ermitans als Aiguamolls de l'Empordà amb l'objectiu de recuperar l'espècie a Catalunya

Aquesta au havia viscut a la zona, però es va extingir a Europa fa quatre-cents anys

Ibis volant pel cel de Pau, a l'Alt Empordà / Berta Artigas Fontàs / ACN / ACN

Berta Aritgas Fontàs/ACN

Una vintena d'ibis ermitans han estat alliberats a Pau en el marc d'un projecte de recuperació impulsat per la Fundació Alive. Des del maig de l'any passat, els exemplars, provinents de diferents punts d'Europa, vivien en captivitat en un aviari dins del parc natural dels Aiguamolls de l'Empordà. El secretari de Transició Ecològica, Jordi Sargatal, ha qualificat la jornada de "històrica i molt emocionant", ja que els ibis ermitans que havien habitat l'Empordà, però es van considerar extints del continent fa 400 anys. La fundació preveu continuar els alliberaments durant els pròxims 7 o 8 anys fins a consolidar una població estable, amb l'objectiu d'arribar a entre 30 i 40 parelles reproductores a l'Empordà.

  1. El Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser detecta dues espècies de ratpenats amenaçades
  2. La lloretenca Abril Azabal, becada per Amancio Ortega per estudiar als EUA, topa amb traves per fer la selectivitat a Catalunya: “T’esforces i et tracten així”
  3. VÍDEO| Així ha quedat la seu de la Generalitat a Girona després de la protesta
  4. Les 5 despeses que gairebé ningú sap que es poden desgravar a la Renda 2026
  5. Viure amb 1.000 euros al mes: la jubilació que obliga a comptar cada cèntim
  6. Un jubilat haurà de tornar més de 17.000 euros per cobrar la pensió de jubilació i la incapacitat temporal al mateix temps
  7. Aquestes són les empreses gironines que participaran a la fira Alimentaria+Hostelco 2026
  8. Els docents diuen prou: 'Em vaig fer mestra per vocació, però ara no ho recomanaria a ningú

Una pastisseria de Girona, premi al millor xuixo del món 2026

Mor Nicholas Brendon, actor de ‘Buffy, cazavampiros’, als 54 anys

Detenen una parella de Rubí pel robatori de 71 mòbils a Salt i altres municipis

Aquests són cinc dels gentilicis més estranys i curiosos de Catalunya: origen i significat

Retiren un pi que barrava l’accés a una platja de Lloret des de diumenge

Ens han venut el dejuni intermitent com la gran solució per aprimar-se, però la ciència el desinfla

Una veïna de Salt multada amb 800 euros per donar menjar i beure a coloms

