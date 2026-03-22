Infraestructures
Castelló reobre el pont principal dels canals d'Empuriabrava amb una obra pensada per adaptar-se al canvi climàtic
L'enlairament del tauler dona més marge d'altura al pas d'embarcacions i ha generat una nova configuració de l'avinguda amb més pendent per al trànsit
Santi Coll
El pont de l’avinguda de la República Catalana d’Empuriabrava s’ha reobert al trànsit de vehicles aquest cap de setmana després d’una actuació que va molt més enllà d’una simple reforma estructural i que, en la pràctica, prepara aquesta infraestructura clau del Gran Canal per a un futur marcat per una mobilitat més exigent, un ús nàutic freqüent i també pels efectes del canvi climàtic sobre una marina directament connectada amb la badia de Roses i el mar Mediterrani.
L’obra, impulsada per l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, ha consistit en la substitució i renovació del tauler del pont situat entre el carrer Migjorn i l’avinguda Fages de Climent. El projecte va quedar aprovat definitivament el 18 de novembre de 2024 amb un import global de 712.733,03 euros, mentre que l’execució de les obres va ser adjudicada a Rubau Tarrés SAU, per 631.481,47 euros. Tal com va passar amb l'anterior enlairament del pont de Falconera, la intervenció municipal va ser fruit de les negociacions pressupostàries entre l'equip de Govern format per ERC, PSC i Democràtes amb el principal grup de l'oposició, SOM Empuriabrava i Castelló.
Abans de Setmana Santa
Els treballs es van posar en marxa a finals d’octubre de 2025 i el pont va quedar tallat a la circulació a partir del 3 de novembre. El consistori ja va presentar aleshores la intervenció com una actuació clau per millorar la seguretat, la funcionalitat i la imatge urbana d’aquesta infraestructura, al mateix temps que reforçava la connexió entre els dos marges del canal. La reobertura es va iniciar amb el pas de vianants i, aquest divendres, amb el retorn de la circulació de vehicles, tot i que l'execució del projecte encara té pendents l'acabament de les baranes i el soterrament d'una part dels serveis que es van enlairar per a no tallar el subministrament. L'objectiu de tenir el pont reobert abans de Setmana Santa s'ha complert, segons havia anunciat l'alcaldessa Anna Massot. Un fet gens menor, ja que Empuriabrava acull la Fira del Vaixell d'Ocasió més important que se celebra a la costa catalana durant l'any.
Però el punt central del projecte és, sobretot, l’elevació del pont. El nou disseny incorpora una estructura amb bigues prefabricades posttesades i una nova llosa de compressió que permetrà un major gàlib, és a dir, més alçada lliure sobre l’aigua per facilitar el pas de les embarcacions i millorar alhora la funcionalitat i la durabilitat del conjunt.
Adaptació climàtica
Aquesta decisió tècnica també es pot llegir en clau d’adaptació climàtica. L’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya disposa d’eines específiques per identificar àrees vulnerables a la inundació permanent per la pujada del nivell del mar i per analitzar els riscos costaners associats al canvi climàtic a la costa catalana, mentre que el CSIC recorda que el ritme d’augment del nivell del mar a Espanya s’ha accelerat en les darreres dècades.
En un entorn com Empuriabrava, on els canals reben una clara influència marina des de la bocana, elevar el pont no només facilita el trànsit nàutic actual, sinó que també pot ajudar a preservar la seva operativitat davant un escenari de làmina d’aigua més alta procedent de la badia de Roses. Aquesta relació no apareix formulada explícitament en la informació municipal de les obres, però és una inferència raonable a partir de l’objectiu d’augmentar el gàlib i de la vulnerabilitat creixent de les zones costaneres baixes davant la pujada del mar.
A més de la nova estructura, la intervenció ha inclòs la renovació de serveis afectats, voreres, paviments, baranes i enllumenat, amb la voluntat de reforçar la seguretat i millorar la qualitat urbana d’un dels punts més sensibles de la marina residencial. El projecte s’emmarca en el Programa de Plans de Sostenibilitat Turística en Destinacions i compta amb finançament dels fons Next Generation EU.
Canvi de pendent i de rasant
La nova configuració de l'obra també ha comportat un augment del pendent en la plataforma superficial del pont, la qual cosa genera un canvi de rasant que els conductors han de tenir molt en compte i que ja han pogut notar els centenars de ciclistes que hi passen cada dia.
Amb aquesta reobertura, Empuriabrava recupera una infraestructura bàsica per al trànsit rodat i la navegació, però també fa un pas en una direcció cada cop més necessària al litoral: adaptar les obres públiques a un territori on la relació amb el mar és motor econòmic i identitari, però també un factor de risc creixent.
Subscriu-te per seguir llegint
- Les 5 despeses que gairebé ningú sap que es poden desgravar a la Renda 2026
- Una pastisseria de Girona, premi al millor xuixo del món 2026
- Una veïna de Salt multada amb 800 euros per donar menjar i beure a coloms
- Adif dedica al manteniment de Rodalies els mateixos diners en dos mesos que en els últims sis anys
- El Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser detecta dues espècies de ratpenats amenaçades
- Els contractes de lloguer s’enfonsen un 39% en cinc anys a Girona i el sector alerta que trobar pis és 'gairebé impossible
- La Generalitat tallarà tots els pins de la pineda de l’escola Annexa de Girona per garantir la seguretat
- Els Mossos atribueixen a una parella de Rubí el robatori de 71 mòbils a Salt i altres municipis