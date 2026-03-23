L'Anxova Peluda es converteix en fundació després de 14 anys de trajectòria voluntària
L'entitat de l’Escala fa el pas per consolidar el projecte i reforçar la seva capacitat d’actuació en la protecció dels gossos abandonats a les comarques gironines
L’Anxova Peluda de l'Escala, fins ara associació protectora d’animals, i després de 14 anys de trajectòria voluntària s’ha convertit en fundació amb l’objectiu de consolidar el projecte i reforçar la seva capacitat d’actuació en la protecció dels gossos abandonats, especialment a les comarques gironines.
Des de l’entitat remarquen que aquest canvi de forma jurídica no altera en cap cas l’essència del projecte. “Ens convertim en fundació per créixer, però sense perdre l’essència: continuem sent voluntàries”, asseguren. La tasca, afegeixen, continuarà sent voluntària i sense ànim de lucre, tal com ha estat des del primer dia.
El pas arriba després de 14 anys d’activitat sostinguda, impulsada íntegrament per voluntàries i finançada gairebé al 100% amb recursos privats. La nova fundació neix amb la voluntat de reforçar l’estructura del projecte i garantir-ne la continuïtat a llarg termini.
Rescat, cura i adopció
Durant aquest temps, L’Anxova Peluda ha passat de començar de zero a convertir-se en una protectora coneguda i reconeguda arreu del territori. La feina constant de rescat, cura i adopció de gossos abandonats ha permès fer créixer l’entitat i ampliar la seva xarxa de voluntariat, col·laboradors i famílies adoptants. “Fa catorze anys vam començar des de zero; avui som un referent en les segones oportunitats dels gossos abandonats”, assenyalen des del patronat de la nova fundació.
Amb aquest pas, L’Anxova Peluda esdevé també la primera fundació dedicada específicament a la protecció dels animals a l’Alt Empordà i una de les primeres de les comarques gironines en aquest àmbit. L’entitat manté, a més, un tret distintiu des del seu inici: la seva direcció ha estat sempre formada íntegrament per dones, que ara passen a integrar el patronat de la fundació.
Segons expliquen, el format de fundació ha de permetre donar més estabilitat al projecte i obrir noves oportunitats. Aquesta figura jurídica facilita noves vies de finançament, reforça la capacitat de col·laboració amb administracions i institucions i permet impulsar projectes a llarg termini en matèria de protecció animal. En aquest sentit, la fundació assegura que fa mesos que treballa amb diverses administracions per establir vies de col·laboració estables i reforçar la protecció dels gossos abandonats al territori.
El canvi respon a una voluntat clara: continuar ajudant durant molts anys els gossos abandonats i sense llar, tant del municipi com d’altres punts on l’entitat pugui arribar. “El nostre objectiu és clar: continuar ajudant durant molts anys els gossos sense llar. No ens cansem tot i les dificultats; el millor premi és veure’ls feliços després de passar per l’Anxova”, destaquen.
- Les 5 despeses que gairebé ningú sap que es poden desgravar a la Renda 2026
- L'Iran amenaça el turisme nord-americà en un moment d'auge a Girona
- Una veïna de Salt multada amb 800 euros per donar menjar i beure a coloms
- De Cornellà del Terri fins a Austràlia: la tecnologia gironina que transforma aigües residuals industrials en un recurs reutilitzable
- Una pastisseria de Girona, premi al millor xuixo del món 2026
- Els Mossos investiguen la mort violenta d’un home amb ferides d’arma blanca a Olot
- Els Mossos atribueixen a una parella de Rubí el robatori de 71 mòbils a Salt i altres municipis
- Rescaten dos excursionistes desorientats al Puigsacalm, a la Vall d’en Bas