Roses millora el camí litoral per les cales del Parc Natural de Cap de Creus
El consistori destina 40.914 euros a la renovació d'un tram de 6,3 quilòmetres del camí de Montjoi a Jóncols que dona accés a diversos nuclis habitats
L’Ajuntament de Roses està duent a terme treballs de millora al camí públic que uneix Montjoi i Jóncols, una de les vies principals del Parc Natural de Cap de Creus i l’únic nexe de comunicació entre diversos nuclis habitats del municipi. L’actuació afecta un tram d’uns 6,3 quilòmetres i té com a objectiu garantir unes condicions òptimes de circulació en un entorn natural especialment sensible.
Segons les previsions municipals, les obres finalitzaran a finals d’aquest mes de març, moment en què la pista recuperarà les condicions adequades per garantir la seguretat de la circulació. L’import total dels treballs ascendeix a 40.914 euros.
Aquesta pista registra un trànsit intens durant la temporada turística, però també és utilitzada al llarg de tot l’any pel camió de recollida d’escombraries, per veïns i per altres serveis públics que hi accedeixen de manera regular.
El regidor d’Infraestructures i Serveis Públics de Roses, Lluís Espada, ha explicat que “aquesta actuació era necessària per garantir la seguretat i la mobilitat amb unes condicions òptimes" després que "els episodis de pluja del darrer any han provocat desperfectes a causa dels escorrancs d’aigua i de la formació de basses que dificultaven la circulació, tant dels veïns com dels serveis públics, per la qual cosa es requeria una intervenció més profunda que el manteniment habitual”.
Més enllà de les tasques periòdiques d’esplanació de terra que realitza l’empresa municipal Rosersa, enguany el consistori ha encarregat la recuperació dels trams més malmesos a una empresa especialitzada, equipada amb la maquinària pesant necessària per executar els treballs.
Les actuacions inclouen l’extracció de material dels marges del camí per generar pendents i facilitar la sortida de l’aigua, la recuperació del material granular existent per formar una capa base estesa, així com l’anivellament i la compactació dels trams deteriorats. També s’està duent a terme l’extracció de roca viva en alguns punts concrets on és necessari.
