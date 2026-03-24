Un control policial a la Rambla de Figueres acaba amb aldarulls i dos detinguts
Els dos joves, de 19 anys, es neguen a identificar-se davant la Guàrdia Urbana i a permetre la inspecció del vehicle
La Guàrdia Urbana de Figueres va detenir aquest dilluns al vespre dues persones a la part alta de la Rambla després que un control rutinari estàtic de vehicles acabés amb aldarulls. Segons han informat fonts municipals, els arrestats són dos joves de 19 anys, de nacionalitat espanyola i sense antecedents, acusats de resistència i desobediència als agents.
Els fets van passar durant un dispositiu de control i inspecció de vehicles, quan els ocupants d’un cotxe aturat pels agents es van negar a facilitar la documentació i també a permetre el registre del vehicle. La situació es va anar tensant fins a acabar amb la detenció de tots dos.
Després de l’actuació, la policia va immobilitzar el vehicle i el va traslladar al dipòsit municipal per procedir a inspeccionar-lo. Els dos detinguts havien de passar la nit a les dependències policials dels Mossos d’Esquadra.
